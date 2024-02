Schwere Körperverletzung in Berlin-Neukölln Jugendlicher nach Streit mit Stichverletzungen in Klinik

In Berlin-Neukölln soll es am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 15-Jähriger gegen 19.20 Uhr die Onkel-Brösig-Straße entlanggegangen sein, als es zu Streitigkeiten mit einem ebenfalls 15-jährigen Freund kam. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen. Weitere Jugendliche sollen den Streit beobachtet haben.

Der erstgenannte Junge erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An seinem Körper wurden dabei mehrere oberflächliche Stichverletzungen festgestellt. Derzeit sei unklar, wer ihm diese zugefügt habe, teilte die Polizei mit. Die Behörde ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.