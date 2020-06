Den deutsch-russischen Beziehungen droht eine weitere Belastungsprobe. Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag Anklage erhoben gegen den Russen Vadim Krasikov alias „Vadim Sokolov“, der am 23. August 2019 im Berliner Stadtteil Moabit den tschetschenischen Georgier Zelimkhan Khangoshwili erschossen haben soll.

In der rund 70 Seiten umfassenden Anklage wirft die Bundesanwaltschaft dem Putin-Regime vor, für den Mord verantwortlich zu sein. Der Tötungsauftrag sei von staatlichen Stellen der Zentralregierung der russischen Föderation erfolgt, heißt es.

Die Bundesanwaltschaft nennt das Opfer in der Anklage „Tornike Kavtaradze“. Den Namen hatte Khangoshwili als Tarnung benutzt, um sich vor einem russischen Angriff zu schützen.

Der Anschlag hatte schwere Irritationen im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Russland ausgelöst.

Die Bundesregierung wies im Dezember zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft aus. Die Männer waren für den russischen Militärgeheimdienst GRU tätig. Russland antwortete mit der Ausweisung von zwei Diplomaten der deutschen Botschaft in Moskau.

Zwei russische Geheimdienstleute ausgewiesen

Als einen Beleg für einen Mord im Auftrag des russischen Staates nennen Sicherheitskreise unter anderem den Pass, den Vadim Krasikov in Berlin bei sich führte. Das Dokument mit dem falschen Namen Sokolov entspricht Pässen, die russische Agenten bei früheren Aktionen nutzten.

Die Bundesanwaltschaft wird Vadim Krasikov Mord und einen Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Der Russe hatte sich im Kleinen Tiergarten auf einem Fahrrad dem Opfer genähert. Krasikov schoss mit einer Pistole der Marke Glock mit aufgeschraubtem Schalldämpfer Khangoshwili in den Oberkörper und dann zweimal in den Kopf. Der Georgier war sofort tot.

Der mutmaßliche Mörder. Vadim Krasikov alias Vadim Sokolov auf einem Aufruf der Polizei zu Hinweisen nach dem Attentat in Moabit. Foto: Polizei

Zeugen beobachteten, wie Krasikov das Fahrrad und weitere Utensilien in Spree warf. Kurz darauf konnte die Polizei den Russen festnehmen, er war auf einem Motorroller unterwegs. Krasikov bestritt, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Danach sagte er bis heute nichts mehr.

Russland hielt das Opfer für einen Terroristen

Aus Sicht der Ermittler wurde der 40-jährige Khangoshwili getötet, weil er für das Putin-Regime ein unangenehmer Gegner war. Der Georgier hatte zwischen 2000 und 2004 im zweiten Tschetschenienkrieg an der Seite der Rebellen gegen die russische Armee gekämpft.

Im kurzen Kaukasuskrieg 2008 zwischen Georgien und Russland führte er eine Truppe georgischer Freiwilliger. Khangoshwili soll zudem für georgische und US-amerikanische Nachrichtendienste tätig gewesen sein. Für die russische Regierung war der Mann ein Terrorist.

Khangoshwili überlebte 2015 in der georgischen Hauptstadt Tiflis nur knapp ein Attentat, ein unbekannter Täter hatte auf ihn geschossen. Der Georgier setzte sich in die Ukraine ab, 2017 kam er nach Deutschland und beantragte Asyl.

Die deutschen Behörden stuften ihn zunächst als islamistischen Gefährder ein, Anlass waren russische Behauptungen über Verbindungen Khangoshwilis zur Dschihadistenszene. Belegen ließ sich das jedoch nicht, der Georgier konnte in der Bundesrepublik bleiben.

Der Mörder hatte wahrscheinlich Komplizen

Sicherheitskreise vermuten, Khangoshwilis Mörder habe nicht alleine gehandelt. Vadim Krasikov habe vermutlich die Tatwaffe von einem bislang unbekannten Komplizen erhalten, heißt es.

Außerdem sei zu vermuten, dass Khangoshwili ausgespäht wurde, bevor Vadim Krasikov in Berlin eintraf. Der Russe war am Tag vor der Tat von Warschau nach Berlin gekommen. Womöglich hatte er in Warschau die Pistole Glock bekommen.

Für den Anschlag auf Khangoshwili könnte ein ganzes Team verantwortlich sein, sagen Sicherheitskreise. Es sei auch nicht auszuschließen, dass es für solche Attentate eine russische „Struktur“ in Deutschland und weiteren europäischen Ländern gebe.