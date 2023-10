Schwieriges Verhältnis zu Hochhäusern Warum Berlin so selten in die Höhe wächst

Berlin ist eine flache Stadt, breitet sich aus in der glazial geprägten norddeutschen Tiefebene, von keinen natürlichen Barrieren im Wachstum behindert. Hochhäuser haben die Architekturgeschichte der Stadt bisher nicht geprägt, was natürlich auch an der berühmten Traufhöhe von 22 Metern liegt – sie geht noch zurück auf den von James Hobrecht in den 1860er Jahren entwickelten Bebauungsplan.