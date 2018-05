Traurige Nachrichten für Fans von kleinen Programmkinos: Das Eizeit-Kino in der Kreuzberger Zeughofstraße schließt. Das geht aus einem Post auf der Facebook-Seite des Kinos hervor. Schon am Freitag, dem 18. Mai, findet die letzte Vorstellung statt, ab 21. 30 Uhr wird dann Abschied gefeiert - "nach über 35 Jahren und 75.000 Filmvorführungen", wie es in dem Beitrag heißt.

Das Kino war 1981 als Hausbesetzerkino in Schöneberg gegründet worden, eröffnete kurz in der Waldemarstraße und zog 1985 schließlich an seinen jetzigen Standort.

"Wir haben alles versucht"

Erst 2016 war das Kino nach aufwendigen Umbauarbeiten wiedereröffnet worden und war seither im Vorderhaus des Gebäudes angesiedelt. Auch das Konzept hatte man verändert: Neben dem Kinobetrieb in drei Sälen gab es auch ein Restaurant und eine Bar, dazu Film-Brunch-Events und kleine Festivals. "Wir haben in den letzten Jahren alles versucht, um diesem einzigartigen Kino eine langfristige Perspektive zu ermöglichen", heißt es auf der Webseite des Kinos.

2014 kaufte ein Münchener Investor das Gebäude mit dem Plan es zu sanieren. Der Bezirk schaltete sich ein, vermittelte und das Kino konnte schließlich bleiben. Wie zunächst die "Berliner Zeitung" berichtete, wurde dabei vereinbart, dass der Hausbesitzer die Umbauarbeiten mit einem Zuschuss von 360.000 Euro unterstützt. Es sei aber nur die Hälfte der Summe angekommen, beklagen die Betreiber nun. Außerdem sei die Miete erhöht worden.