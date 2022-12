SEK-Einsatz in Berliner Clan-Villa Was macht ein Tiger bei den Remmos?

Wieder einmal Polizeieinsatz in der Villa des Remmo-Clans im Neuköllner Ortsteil Alt-Buckow. Doch diesmal nicht wegen der verschollenen Reste des Sachsen-Geschmeides aus dem Grünen Gewölbe in Dresden, nicht wegen eines gestohlenen Kühlschranks oder wegen Streit um das Anwesen. Am Dienstagabend gegen 19 Uhr rückte ein Spezialeinsatzkommando an, nachdem Clanspross Firas bei Instagram Videos gepostet hatte: Tigeralarm in der Clan-Villa.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden