Neue Probleme im Lernraum - Schulen bekommen Alternativangebot

Nach erheblichen Schwierigkeiten am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien hat es am Dienstag neue Probleme mit der Plattform Lernraum Berlin gegeben. Während Dutzende Eltern und Lehrkräfte am Montag unter anderem auf Twitter über lange Wartezeiten geklagt hatten oder sich gar nicht erst anmelden konnten, waren tags darauf viele Inhalte für den Online-Unterricht nicht gleich auffindbar. „Aktuell werden die Kurse nicht mehr auf der Startseite angezeigt“, teilte der Benutzer-Support am Dienstagmorgen auf Twitter mit und räumte ein: „Ab und zu hakt es.“



Vor diesem Hintergrund begrüßte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Regine Kittler, dass die Berliner Schulen auch die Lernplattform itslearning nutzen können sollen. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung kündigte am Montag an, dieses Angebot gehe in Kürze an den Start. „Wir haben beim Lernraum Berlin 108.000 Accounts angelegt, was eine enorme Steigerung zum Frühjahr ist“, sagte Kittler am Dienstag. „Aber ob da viel mehr möglich ist, kann man bezweifeln. Insofern ist es völlig richtig, noch auf ein anderes Lernmanagementsystem auszuweichen.“



Auch Stefanie Remlinger, in der Grünen-Fraktion Expertin für das Thema Digitalisierung der Schulen, hält es für vernünftig, its learning dazuzunehmen. „Die Not ist groß“, sagte Remlinger mit Blick auf den holprigen Lernraum-Start nach den Ferien. Es sei aber wichtig, den Lernraum Berlin nicht still und heimlich zu beerdigen, sondern weiter auszubauen.



In Berlin gibt es rund 360.000 Schüler. Wegen der Corona-Pandemie sind sie bis mindestens Montag nicht in der Schule, sondern bekommen „schulisch angeleiteten Unterricht zu Hause“. (dpa)