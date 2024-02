Senatorin Kiziltepe zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs „Berlin bleibt ein sicherer Hafen für Geflüchtete“

Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe hat anlässlich des zweiten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine Geflüchteten ihre Unterstützung zugesichert. „Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, aber wir wissen, dass wir weiterhin alles tun werden, damit Berlin für geflüchtete Menschen ein sicherer Hafen bleibt“, teilte die SPD-Politikerin am Samstag auf X (ehemals Twitter) mit. „Das ist unsere Antwort auf diesen furchtbaren Krieg und das ist unsere humanitäre Pflicht.“ Eine schnelle Integration der Geflüchteten sei nun das Wichtigste.

Nach Angaben der Sozialverwaltung sind seit Beginn des Krieges mehr als 460 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Aktuell lebten rund 50 000 von ihnen in der Stadt. Russland war am 24. Februar 2022 mit Tausenden Soldaten in das Nachbarland einmarschiert.

Seither sind Zehntausende Menschen getötet oder verletzt worden, darunter Tausende Zivilisten in der Ukraine. Derzeit beherrscht Russland etwa ein Fünftel des Territoriums der Ukraine. (dpa)