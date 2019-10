Am Freitag trifft sich der Koalitionsausschuss, um einen Kompromiss für den umstrittenen Mietendeckel zu finden. Der Knackpunkt ist die Frage, ob die Berliner Mieten in den nächsten fünf Jahren nur eingefroren oder ob „überhöhte Mieten“ auch abgesenkt werden sollen. In dieser Frage deutet sich jetzt eine Konsenslösung an, die möglicherweise auch von den Linken mitgetragen wird.

„Als Kompromiss kann ich mir ein zeitlich gestaffeltes Inkrafttreten von Regelungen vorstellen, die aber in einem Gesetzespaket eingebunden sind“, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher am Mittwoch dem Tagesspiegel. An einem Gesamtpaket halte sie aber fest. „Darin sind Mietenstopp, Mietobergrenze, Absenkung von überhöhten Mieten und die Regelung von Mieten nach Modernisierung enthalten.“

Die Linkspolitikerin kann sich auch eine alternative Absenkungsregelung vorstellen, die vom bisherigen Gesetzentwurf abweicht. Bisher ist vorgesehen, dass Mieter antragsberechtigt sind, die mehr als 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete zahlen.“ Außerdem bringt Lompscher eine begleitende Bundesratsinitiative gegen Wuchermieten ins Spiel. „Diese Initiative enthebt uns aber nicht der Notwendigkeit, eine Absenkungsregelung in unserem Landesgesetz zu treffen.“

Bundesratsinitiative gegen Wuchermieten

Eine Bundesratsinitiative zur Verschärfung des Wucherparagraphen im Bürgerlichen Gesetzbuch wird auch von den Grünen erwogen. Die SPD hält es dem Vernehmen nach auch für möglich, die Bekämpfung von Wuchermieten landesrechtlich zu regeln. Ob das Entgegenkommen Lompschers reicht, um den Koalitionsstreit zum Mietendeckel beizulegen, ist allerdings offen. Regierungsintern wird die Chance mit „fifty-fifty“ bewertet. Die Stadtentwicklungssenatorin teilt auch nicht die Position des Innensenators Andreas Geisel (SPD), der vorliegende Gesetzentwurf sei verfassungsrechtlich bedenklich.

„Wir sehen uns bestärkt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das am 20. August veröffentlicht wurde. Demnach besteht zwischen Bestandsgarantie und Sozialpflichtigkeit des Eigentums ein unlösbarer Zusammenhang.“ Auf dem sozialpolitisch wichtigen Gebiet des Mietrechts habe das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass Vermieter mit häufigen Gesetzesänderungen rechnen müssten. „Es gibt auch keine Eigentumsgarantie für höchstmögliche Einkünfte“, sagte Lompscher.

SPD-Vize Zado für umsetzbares und gerichtsfestes Gesetz

Das Stufenmodel“, das jetzt offenbar als Grundlage für eine Einigung zwischen SPD, Linken und Grünen dienen soll, hatte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) vor einer Woche erstmals ins Spiel gebracht. Auch der Vize-Landeschef der Sozialdemokraten, Julian Zado, hält die stufenweise Einführung für „hilfreich, um den Mietendeckel umsetzbar und gerichtsfest auf den Weg zu bringen“. Und er fügte hinzu: „Dann sollten wir das auch so machen.“

Inzwischen schloss sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop dem SPD-Vorschlag an. "Der Mietendeckel muss kommen. Das sind wir den Mieterinnen und Mietern in Berlin schuldig", sagte Pop dem Tagesspiegel. Der erhebliche Verwaltungsaufwand, den eine Absenkung der Mieten mit sich bringe und „nicht unerhebliche rechtliche Schwierigkeiten“, mit denen zu rechnen sei, sprächen für ein stufenweises Inkrafttreten des Mietengesetzes. So steht es in der Stellungnahme der Wirtschaftsbehörde, die seit Montag vorliegt.