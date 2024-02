Seniorin im Krankenhaus Autofahrer fährt 81-Jährige in Berlin-Schöneberg an

In der Nacht zu Freitag ist eine Seniorin in Berlin-Schöneberg beim Überqueren einer Straße von einem Autofahrer angefahren worden. Das teilte die Polizei in einer Meldung mit. Die 81-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 1.20 Uhr soll ein Autofahrer bei einer grünen Ampel auf die Kreuzung Manteuffelstraße/Albrechtstraße gefahren sein. Die Seniorin soll dann beim Überqueren der Manteuffelstraße von dem Auto angefahren worden sein. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll die Seniorin nicht auf Verkehr geachtet haben, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Die 81-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf, Oberkörper und an den Beinen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde bei der Frau aufgrund eines Anfangsverdachts auch ein Alkoholtest durchgeführt. (Tsp)