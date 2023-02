Sexuelle Belästigung an der Freien Universität Berlin Studierendenausschuss warnt davor, die Polizei zu rufen

In einer Rundmail an Fachschaften und Hochschulgruppen warnt der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Freien Universität Berlin vor einem namentlich genannten Mann, der in der Vergangenheit mehrfach auf und rund um den Campus Frauen belästigt haben soll. Der Asta weist zudem darauf hin, dass Betroffene sich zunächst an den Sicherheitsdienst der Uni wenden sollten – und rät davon ab, die Polizei einzuschalten. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Es sei „natürlich in eurem Ermessen“, ob die Polizei hinzugezogen werde, schreibt der Asta an die Studierenden. „Wir möchten jedoch unbedingt darauf hinweisen, dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren.“

Zudem seien die meisten Polizist:innen nicht ausreichend im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmezuständen geschult und würden Einsätze oft durch „unnötigen Einsatz von Gewalt“ eskalieren. Als Alternative zur Polizei verweist der Asta auf den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Mann soll wiederholt auf dem Campus aufgetaucht sein

Der Mail, die dem Tagesspiegel vorliegt, ist auch ein Aushang mit Foto des Mannes angefügt. Laut dem Schreiben sei der Mann in den vergangenen Monaten wiederholt auf dem Campus der Uni aufgetaucht und habe dabei versucht, „vor allem von ihm weiblich gelesene Personen in Gespräche zu verwickeln“. Er soll sich dabei mindestens einmal verbal sexuell übergriffig verhalten und häufig sexistische Kommentare gemacht haben. Auch soll er Menschen belästigt und in einigen Fällen körperliche Gewalt angedroht haben.

Laut eigenen Angaben auf diversen Onlineportalen hat der Mann in den 1990ern selbst an der FU studiert und anschließend bis vor wenigen Jahren auch promoviert. Aktuell sei er „Philosoph und Künstler“, schreibt er über sich.

Der Mann habe mindestens eine Person über einen längeren Zeitraum hinweg gestalkt, so ein weiterer Vorwurf, sei aber bislang wohl nicht körperlich übergriffig geworden. „Berichte über derartige Begegnungen haben sich in letzter Zeit gehäuft, deswegen möchten wir mit dieser Mail möglichst viele Menschen darüber informieren“, heißt es weiter in dem Schreiben. Rein verbale sexuelle Übergriffe sind in Deutschland in der Regel nicht strafbar, der entsprechende Paragraf 184i greift nur bei körperlichen Belästigungen.

Der Mann habe seit Mitte Januar auf dem Gelände der Freien Universität offiziell Hausverbot. „Noch können wir nicht einschätzen, ob er sich daran hält“, schreibt der Asta weiter. Bislang habe sich der Mann „nicht einsichtig“ gezeigt. Er befinde sich oft in einem offenbar „psychischen Ausnahmezustand“.

Eine Tagesspiegel-Anfrage an das Präsidium der Universität, ob die Vorwürfe bekannt, Maßnahmen eingeleitet und tatsächlich ein Hausverbot ausgesprochen worden seien, ließ dieses bislang unbeantwortet.

Der Asta empfiehlt Menschen, denen der Mann begegnet, diesen wegzuschicken und dabei auf das Hausverbot zu verweisen. Dazu wird auch auf die uniinterne Security verwiesen.

An der FU komme es immer wieder zu übergriffigem Verhalten, schreiben die Autor:innen des Briefs weiter. So seien etwa sogenannte „Pickup-Artists“ auf dem Campus unterwegs, die Menschen mit manipulativem Verhalten „aufreißen“ wollen und dabei sexistisch und frauenfeindlich vorgehen.

