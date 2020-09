Showdown für die die neue Tesla-Gigafactory in Grünheide, aber mit Abstand: Unter strengen Corona-Sicherheitsvorkehrungen kommen in der Stadthalle von Erkner vom heutigen Mittwoch an Anwohner, Bürgerinitiativen und Umweltverbände zu Wort, die das Projekt kritisch sehen. Geladen sind alle 414 Einwender, die im Rahmen des förmlichen emissionsschutzrechtlichen Hauptgenehmigungsverfahrens kritische Stellungnahmen gegen die Autofabrik eingereicht haben, die im Rekordtempo nahe dem Berliner Autobahnring bei Freienbrink hochgezogen wird.

In der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung können sie gegenüber Brandenburgs Landesumweltamt, der zuständigen Genehmigungsbehörde, ihre Bedenken erläutern: Der Tesla-Konzern wiederum, der mit einem Team und beteiligten Planungsbüros vertreten sein wird, kann unmittelbar darauf reagieren. Geladen sind ebenfalls alle beteiligten Fachbehörden.

Der Termin stößt bundesweit auf Interesse, mehr als 40 Journalisten sind akkreditiert, um die Veranstaltung in einem separaten Pressezelt auf einem Stream zu verfolgen. Die Anhörung selbst ist nicht öffentlich, was mit den begrenzten Platz-Kapazitäten aufgrund der Corona-Vorkehrungen begründet wurde.

Es geht um die noch ausstehende Hauptgenehmigung für die Fabrik, aus der Tesla schon ab Juli 2021 den europäischen Markt beliefern will. Schon in der jetzigen ersten Ausbaustufe sollen 500.000 Elektroautos der neuen Y-Modellreihe pro Jahr vom Band rollen, sind 12.000 Jobs angekündigt.

Das Projekt ordnet sich in die Konzernstrategie ein, die Konzernchef Elon Musk in der Nacht zum Mittwoch vor Anlegern beim "Battery Day" bekräftigt hatte, nämlich billige E-Autos für den Massenmarkt zu bauen. Ziel sei es, in drei Jahren ein autonom fahrendes Tesla-Modell für 25.000 Dollar anbieten zu können, so Musk. Der Konzern brauche dafür Gigafactorys direkt auf jedem Kontinent.

Alles ist vorbereitet in der Stadthalle von Erkner Foto: Thorsten Metzner

Die Gigafactory für Europa, die in Grünheide entsteht, ist die größte private Investition im Land Brandenburg seit 1990. Mit 414 Einwendungen bewegt sich das Projekt für brandenburgische Verhältnisse trotzdem eher im Mittelfeld. Nach Auskunft der Landesumweltbehörden hat es etwa für eine Abfallverbrennungsanlage in Rüdersdorf und andere Projekte mehr als tausend Einwände gegeben, selbst bei einigen Windkraftanlagen gab es mehr Einwendungen.

Entwarnung vom Verband: Wasserversorgung der Fabrik jetzt gesichert

Im Mittelpunkt des ersten Anhörungstages, so die Dramaturgie, werden vor allem das umstrittene Genehmigungsverfahren und der Wasserverbrauch der künftigen Gigafactory stehen. Wie berichtet, errichtet Tesla die Fabrik, für die 90 Hektar Kiefernwald gefällt wurden, auf eigenes finanzielles Risiko auf dem Weg von vorgezogenen Erlaubnissen: Inzwischen sind die ersten Rohbauten fertig. Kritiker werfen dem Konzern und den beteiligten Behörden vor, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden, noch ehe die Fabrik überhaupt genehmigt ist.

[Tesla - auch wichtig für die Hauptstadt. In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Zum Wasserverbrauch kam pünktlich zum Showdown von Erkner eine Entwarnung: Der zuständige Wasserverband Strausberg-Erkner, der im Vorfeld mehrfach Alarm geschlagen hatte, hat nun den Erschließungsantrag Teslas für die Fabrik mit Tesla gebilligt. Die Verbandsversammlung der beteiligten Kommunen, die den Verband tragen, hatte Dienstagabend grünes Licht gegeben, worüber der RBB zuerst berichtete. Tesla selbst hat als Spitzenverbrauch des Werkes zunächst 3,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr angegeben - das entspricht dem einer 60.000-Einwohner-Stadt - und hat inzwischen auf 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr reduziert. Gleichwohl befürchten Anwohner und Umweltverbände, dass dies negative Auswirkungen auf die Region haben könnte.

Musk kündigt eigene Batteriezellenfertigung in der Region an

Dagegen hatte Elon Musk, der kürzlich die Baustelle besucht hatte, versichert, dass sich die Belastung in Grenzen halte und Tesla alles tun werde, um sie zu minimieren. Tesla verspricht, in Grünheide die "fortschrittlichste Serienproduktion für Elektrofahrzeuge der Welt" zu bauen.

Elon Musk beim Batteryday vor Anlegern Foto: Thorsten Metzner

Musk hatte auf dem "Battery Day" erneut angekündigt, dass die Gigafactory bei Berlin um eine eigene Batteriezellenfabrik erweitert wird. Es dürfte zusätzliche Spannung in die Anhörung bringen: Eine Batteriefabrik ist nicht Bestandteil des aktuellen Genehmigungsverfahrens.

Das weitere Prozedere nach der Anhörung, die protokolliert und im Genehmigungsverfahren ausgewertet wird? Bevor Brandenburgs Landesumweltamt über die Genehmigung der Gigafactory entscheidet, muss auch noch der Bebauungsplan der Gemeinde Grünheide geändert werden, was bis November geschehen soll. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat jüngst im Landtag erklärt, dass mit einem Abschluss des Genehmigungsverfahrens bis Jahresende gerechnet werden kann. Die weltweit vierte Tesla-Gigafactory, für die erst im November vor einem Jahr der erste Startschuss gegeben worden war, wird dann schon weitgehend stehen.