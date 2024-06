Sie flüchteten zwischenzeitlich aufs Dach Berliner Polizei räumt Haus nach Besetzung durch Obdachlose

In Berlin-Lichtenberg haben sieben wohungslose Personen ein leerstehendes Haus besetzt. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass das Gebäude am Nachmittag von Einsatzkräften geräumt wurde. Fünf Männer und zwei Frauen wurden festgenommen. Sie hatten die Eigentümer des Hauses laut Polizei mit Gegenständen beworfen. Das mehrstöckige Haus befindet sich abgelegen in der Wallensteinstraße nördlich der Gleisanlage rund um den Betriebsbahnhof Rummelsburg.

Bereits am Mittwoch sollen sich die Personen auf dem Gelände befunden haben. Laut Polizei duldeten Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft, dass sie dort für eine Nacht blieben. Sie forderten die Besetzer jedoch auf, das Gelände am nächsten Tag zu verlassen. Als die Mitarbeiter am Donnerstag erneut erschienen, hätten die Personen Gegenstände vom Haus geworfen und sie mit Flüssigkeiten besprüht.

Hubschrauber und Teleskop-Hebebühne im Einsatz

Dann kam die Polizei. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um die Lage aufzuklären. Die Besetzer flüchteten aufs Dach. Die Polizei beorderte Spezialgerät nach Lichtenberg. Mit einer Teleskop-Hebebühne sollten die Besetzer vom Haus geholt werden, hatte die Polizei vor der Räumung mitgeteilt.

Zeitweise waren etwa 125 Einsatzkräfte vor Ort, wie der Polizeisprecher sagte. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Tagesspiegel-Informationen wollten die Besetzer mit ihrer Aktion gegen Leerstand und für bezahlbaren Wohnraum protestieren. Das Gebäude steht seit geraumer Zeit leer, für das Grundstück besteht eine Baugenehmigung. Geplant war dort auch eine Obdachlosenunterkunft. (mit dpa)