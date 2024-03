„Sind erstmal vom Schlimmsten ausgegangen“ Bewohner bei Brand in Berlin-Neukölln zeitweise vermisst

In Berlin-Neukölln ist die Feuerwehr am Mittwochabend wegen eines Wohnungsbrandes im Einsatz gewesen. Gegen 19.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Malchiner Straße in Britz alarmiert, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Dort brannte es in einer Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses.

Am Anfang sei nicht klar gewesen, ob die in der betreffenden Wohnung lebende Person sich noch dort befände. Deshalb habe man zunächst Kollegen nachalarmiert – „wir sind erstmal vom Schlimmsten ausgegangen“, sagte der Sprecher. 50 Einsatzkräfte waren für Brandbekämpfung und Personensuche vor Ort. Gefunden wurde dann aber niemand in der Wohnung.

Die Feuerwehr rettete vier Bewohner und einen Hund aus dem Haus, die Polizei ermittelt nun die Brandursache.