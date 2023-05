Sitzung im Berliner Abgeordnetenhaus unterbrochen Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD vergleicht Linke mit AfD

Der SPD-Abgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion, Torsten Schneider, hat am Donnerstag in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses Aussagen der Linken mit Aussagen der AfD verglichen und gleichgesetzt. Er sehe derzeit „keinen qualitativen Unterschied“ in der Art des Vortrages zwischen der „Hetze“ der Links- und der AfD-Fraktion. Zugleich beantragte Schneider eine Sitzungsunterbrechung für den Ältestenrat.

Nur wenige Minuten später folgte die Rücknahme und Entschuldigung seiner Aussagen auf Twitter. Schneider schrieb dort: „Ich habe gerade die Art des Vortrages einer Kritik einer Kollegin der Linken mit der der AfD verglichen; ein klarer Fehler. Es darf keine Relativierung geben.“

Schneiders Aussage war eine persönliche Erklärung der Abgeordneten Katalin Gennburg (Linke) vorangegangen, die sich darin auf eine Aussage des neuen Stadtentwicklungssenators Christian Gaebler (SPD) bezog.

Gennburg hatte zuvor nach möglichen Verbindungen der SPD mit dem Architekten- und Ingenieurverein Berlin-Brandenburg gefragt, die auch in die Koalitionsverhandlungen mit eingeflossen sein könnten.

Bausenator Gaebler wies die Vorwürfe scharf zurück. Er wisse nicht, was die Aussagen, „abgesehen von Ihrem latenten Hass auf Frau Kahlfeld“ mit dem Thema zu tun hätten, sagte er an Gennburg gerichtet. Diese hatte konkret über mögliche Verbindungen zwischen der Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld und dem Architekten- und Ingenieurverein gesprochen.