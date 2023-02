So lange genehmigen, wie der Krieg andauert Lammert fordert dauerhafte Umbenennung in „Cafe Kyiv“

Der Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, hat sich dafür ausgesprochen, das „Cafe Moskau“ für die Dauer des Angriffskrieges auf die Ukraine in „Cafe Kyiv“ umzubenennen.

Es wäre „mehr als eine gute Idee, wenn das gerade neu gewählte Berliner Abgeordnetenhaus und ein wie auch immer zusammengesetzter neuer Senat die Umbenennung mindestens so lange genehmigen würden, wie der russische Krieg gegen die Ukraine andauert“, sagte Lammert am Montag in seiner Eröffnungsrede der Veranstaltung „Cafe Kyiv – Wir wählen die Freiheit“.

Das „Cafe Moskau“ war am Freitag in Rahmen einer Kunstaktion für vier Tage in „Café Kyiv“ umbenannt worden. Laut Lammert ein nötiger, aber gleichzeitig auch ein „ungewöhnlich komplizierter“ Vorgang, da sowohl das Gebäude als auch der Name unter Denkmalschutz stehen. „Die Ukraine steht bedauerlicherweise nicht unter Denkmalschutz“, sagte Lammert. „Weder das Land und noch die Menschen.“

Das „Cafe Kyiv“ war am Freitag Startpunkt einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine, an der etwa 10.000 Menschen teilnahmen.

