"Man muss uns doch nicht zählen, um zu sehen, wie man uns helfen kann"

Jenny ist 30 und lebt seit 13 Jahren auf der Straße. Sie ist neu in Berlin, bis vor kurzem lebte sie in Bremen. Von der Zählung hat sie zwar gehört, aber dass sie was ändert, glaubt sie nicht. "Man braucht doch keine Zählung um zu sehen, wie man uns helfen kann", sagt sie. "Wir brauchen mehr Unterkünfte, in denen man keine Läuse und Flöhe bekommt. Und mehr Hilfsangebote."

Immer wieder sei sie daran gescheitert, eine Wohnung zu bekommen. "Man geht einen Schritt vor, dann wird man zehn Schritte zurückgeworfen."

Von den Menschen, die vorbeikommen, wünscht sie sich mehr Engagement. "Die meisten gehen nur vorbei. Man könnte uns mal fragen, ob alles okay ist, ob wir was brauchen. Und gucken, ob Leute, die sich nicht bewegen, noch atmen." Das passiere viel zu selten.

Wenn sie sich von der Politik was wünschen könnte, wären das "Dixi-Klos an Orten, wo viele Obdachlose sind. Und Unterkünfte für Paare." Sie lebt mit ihrem Freund und ihrem Hund unter einer Brücke am Bahnhof Zoo. Man müsse hier zusammenhalten, "sonst wird es gefährlich. Vor allem für Frauen." Erst gestern habe sie "auf die Fresse bekommen" und hat seitdem eine gebrochene Nase.

Fotografieren lassen will sie sich nicht, aber ihren Hund Snowball durfte ich ablichten. Bald verabschiedet sie sich von ihm: "Ich gebe ihn ab, an eine Freundin." Die hat eine Wohnung. "Für uns ist es hier schon scheiße genug, für Hunde ist es bestimmt noch schlimmer. Ich will nicht, dass es ihm schlecht geht", sagt sie.