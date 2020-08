Kino lebt von Menschen, gerade in Coronazeiten – von besonderen Menschen, die Menschen in besonderen Situationen spielen; und von den Menschen, die gemeinsam zusehen, dabei lachen, weinen, nachdenken und träumen.

Einen besonderen Filmabend zum Abschluss eines außergewöhnlichen Sommers veranstalten die Yorck-Kinogruppe und der Tagesspiegel.

Am Montag, den 31. August laden wir unsere Leserinnen und Leser sowie alle Berlinerinnen und Berliner zu einem besonderen Gesprächs- und Filmabend im Sommerkino Kulturforum am Potsdamer Platz ein.

Ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) gibt es ein Gespräch des Geschäftsführenden Redakteurs und Berlinale-Reportes Robert Ide mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) über Kino in Krisenzeiten und Landespolitik im Pandemiemodus. Mit dabei ist auch Naomi Fearn, die Comiczeichnerin des Tagesspiegel-Newsletters „Checkpoint“.

Danach spricht „Checkpoint“-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp mit der Berliner Schauspielerin Lena Urzendowsky und Regisseurin Leonie Krippendorff über den Film „Kokon“, der anschließend gezeigt wird.

Den Sommer in Berlin genießen

In dem gerade gestarteten Coming-of-Age-Streifen, der bereits auf der Berlinale eine glanzvolle Premiere feierte, geht es um das Erwachsenenwerden eines jungen Mädchens in Berlin und ihre neu entdeckte Liebe zu einer Schulfreundin in Kreuzberg. Eben um einen besonderen Sommer in Berlin.

Der Anlass für den Kino- und Gesprächsabend ist gleich ein doppelter: Der Tagesspiegel wird im Herbst 75 Jahre alt und will an einem besonderen Platz in Berlins Mitte zum Nachdenken und Träumen über die Stadt anregen, die immer weiter wächst und doch nie erwachsen wird.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins wichtigste Nachrichten und größte Aufreger. Kostenlos und kompakt: checkpoint.tagesspiegel.de]

Und die Kinogruppe des Newsletters „Checkpoint“ kann unter freiem Himmel endlich wieder zu öffentlichen Vorführungen einladen – mit Abstand und im Freien. Karten gibt es für 11 Euro im Vorverkauf, und zwar digital hier. Es gelten die Hygieneregeln der Yorck-Kinogruppe.

Mehr zum Thema Berlinale 2020 Der Jugendfilm „Kokon“ taucht ab ins Kreuzberger Aquarium

Sollte die Veranstaltung pandemiebedingt oder wegen schlechten Wetters abgesagt werden müssen, erhalten alle Gäste einen Gutschein, der in allen Kinos der Yorck-Gruppe für Tickets und Verzehr eingelöst oder gegen Bargeld eingetauscht werden kann.

Wir sehen uns – inmitten von Berlin!