Sonderedition versüßt Silvester Was sich dieses Jahr in den Pfannkuchen aus der Berliner KaDeWe-Konditorei versteckt

Bereits seit dem 11. November, dem Start der Karnevalssaison, bietet das Berliner Kaufhaus KaDeWe für seine Besucher:innen die diesjährige Pfannkuchen-Kollektion an. Vor allem in den letzten Wochen des Jahres sind die berühmten KaDeWe-Pfannkuchen heißbegehrt: Am Silvestertag werden traditionell bis zu 15.000 Stück verkauft.

Da der 31. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, an dem das Kaufhaus regulär geschlossen hat, wird ein außerordentlicher Verkauf der Pfannkuchen sowie weiterer Backprodukte wie Baguettes, Croissants oder Schrippen eingerichtet.

Neben dem Klassiker mit Pflaumenmus erscheint eine halbjährlich wechselnde Sonderedition. Hierfür werden Aromen gewählt, die von den Standardsorten abweichen – wie Honig-Joghurt und Blaubeere-Mascarpone in den vergangenen Jahren. In diesem Jahr fiel die Wahl auf eine beliebte und bekannte Sorte: Pistazie. Getoppt mit Himbeerkuvertüre, ist auch hier ein fruchtiges Erlebnis zu erwarten.

Die diesjährige Sonderedition: KaDeWe-Pfannkuchen mit Pistazie und Himbeerkuvertüre. © KaDeWe Group

„Pflaumenmus schmeckt den Berliner:innen weiterhin am besten und bleibt unschlagbarer Favorit“, sagt Wilhelm Boldau-Schedele, der die Sondereditionen konzipiert. Wenn an Silvester alle Schlange stehen und Probleme auftreten sollten, zum Beispiel ein Ausfall der Maschinen, ist Boldau-Schedele derjenige, der den Teig mit zwei Holzstäbchen selbst aufrollen muss. Es dauert sechs Stunden, bis aus einem Tag ein fertiger Pfannkuchen mit Glasur wird.

Alle, die weitere Geschmackssorten mit zu den Liebsten nehmen wollen, können sich auch über Vanille und Eierlikör freuen, wobei der verwendete Eierlikör selbst produziert wird. Zudem gibt es einen luxuriösen Spezialpfannkuchen mit Champagnerfüllung, der mit weißen Schokoperlen und Goldgranola geschmückt wird. Speziell ist auch der Pfannkuchen mit Orange-Cointreau-Füllung, zu dem ein süßer Rotwein empfohlen wird.

Sechserboxen mit jeweils zwei Pfannkuchensorten mit oder ohne Alkohol oder mit der Pistazien-Edition, können vorbestellt und an Silvester zwischen 8 und 14 Uhr im Erdgeschoss des Kaufhauses abgeholt werden.