Am S-Bahnhof Bellevue ist am Sonnabenabend in einem Fernzug ein Feuer ausgebrochen. Hunderte Fußball-Fans befanden sich in dem Zug und wurden in Sicherheit gebracht. Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut einem Sprecher der Berliner Feuerwehr soll es mindestens drei Verletzte geben.

Es handelt sich um einen Sonderzug, der für die Fans des SC Freiburg fuhr. Sie waren auf dem Rückweg vom Spiel gegen Union Berlin. Eine Augenzeugin berichtete dem Tagesspiegel von einer erheblichen Rauchentwicklung, beißender Rauchgeruch lag in der Luft. Videos, die auf Twitter veröffentlich wurden, zeigen wie die Fans sich im Gleisbereich drängen, dazwischen Polizisten und Feuerwehrleute. Über dem Bahnhof kreisen mehrere Hubschrauber.

Der Zug und zwei am Bahnhof stehende S-Bahnen wurden komplett evakuiert. Der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 ist wegen des Brandes zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen