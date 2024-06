„Sowas hab ich noch nie erlebt“ Billie Eilish trifft Fans in Berlin

Maika ist 17 Jahre alt und heute aus Potsdam rübergekommen. Sie kann ihr Glück kaum fassen: „Billie Eilish hat meine Frage beantwortet, sie hat mich angeschaut, ich habe ihre Hand berührt!“, sagt sie mit Tränen in den Augenwinkeln.

Ein paar glückliche Fans, die beim Kauf von Merchandise und Konzerttickets an einer Verlosung teilgenommen haben, wurden ins Prince Charles am Moritzplatz eingeladen, hier wird Billie Eilish auf ihrer Promo-Tour für ihr neues Album „Hit me hard and soft“ erwartet.

Der Ort wurde erst kurz vor Start um 18 Uhr bekannt gegeben, damit es keine Fan-Anstürme auf der Straße gibt. Bis dahin war alles streng geheim, ein paar Fans standen natürlich dennoch vor dem Eingang, um wenigstens einen Blick auf Eilish zu erhaschen. Das Event ist ganz nach den Vorstellungen der 22-jährigen Sängerin gestaltet, wird erklärt: Es gibt vegane Snacks, alkoholfreie Drinks und das Rauchen ist verboten. Das trifft nicht überall auf Freude: „Kein Alkohol? Was ist bloß aus der Musikbranche geworden? Sowas habe ich noch nie erlebt!“ merkt ein älterer Kollege an.

Den Fans ist das aber völlig egal, sie warten auf ihren Star. Und der kommt mit kleiner Verspätung, das Kreischen ist groß, die Tränchen kullern. Moderiert wird die gute halbe Stunde von Salwa Houmsi. Oder besser: Sie versucht, zu moderieren. Denn egal welche Fragen sie stellt – „In welcher Phase deines Lebens ist das neue Album entstanden?“, „Was vermisst du, wenn du an den Anfang deiner Karriere denkst?“ – die Fans nehmen aktiv am Gespräch teil. Sie sprechen dazwischen, stellen eigene Fragen. Und Eilish lässt sie gewähren.

Überhaupt wirkt sie erstaunlich nahbar und entspannt. Sie geht auf ihre Fans ein, es gibt unzählige, beidseitige Liebesbekundungen. Das wichtigste, sagt Eilish, sind und waren natürlich immer die Fans, Kreischen, „es waren immer nur wir, ihr und ich, egal wie groß das hier alles wurde!“, sagt sie, Kreischen.

Ein bisschen nostaligisch ist das hier alles auch: Eilishs Karriere startete in Deutschland an eben jenem Ort, dem Prince Charles. Hier hatte sie ihren ersten Auftritt in Europa. Am Ende gibts noch ein Gruppenfoto mit allen zusammen und einen recht schnellen Abgang des Superstars. Und eine Horde bezauberter Fans. „Es war einfach ein so krasser Moment!“, sagt Maika und lächelt.

Im Mai 2025 wird Billie Eilish mit ihrem neuen Album auf Tour gehen, sie kommt auch nach Berlin. Das Konzert in der Uber Arena am 9. Mai ist natürlich bereits restlos ausverkauft.