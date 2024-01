Späti in Berlin-Spandau überfallen Unbekannte bedrohen 29-jährige Verkäuferin mit Schusswaffe

Vier Unbekannte haben am Montagabend einen Spätkauf in Berlin-Spandau überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Männer den Laden am Simonring kurz vor 23 Uhr betreten haben. Einer von ihnen soll die 29-jährige Angestellte zu Boden gebracht, ein anderer sie mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Männer scheiterten an dem Versuch, die Kasse zu öffnen. Daraufhin flüchteten sie mit lediglich Zigaretten als Beute in Richtung Faucherweg und weiter zum U-Bahnhof Haselhorst. An der Station Mierendorffplatz stoppten alarmierte Polizisten die U-Bahn der Linie U7, doch die Tatverdächtigen konnten sie nicht finden.

Die Späti-Angestellte klagte über Schmerzen an Kopf und Oberkörper, wollte sich aber nicht behandeln lassen.