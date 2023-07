SPD-Politiker und Aktivist Alfonso Pantisano ist erster Queerbeauftragter Berlins

Der Politiker und Aktivist Alfonso Pantisano (SPD) ist am Dienstag vom Senat zum Queerbeauftragten des Landes Berlins ernannt worden. Das teilte Gleichstellungssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Dienstag per Pressemitteilung mit. Die offizielle Bezeichnung für Pantisanos Funktion lautet „Ansprechperson Queeres Berlin“.

Der 48-Jährige wird sich künftig hauptsächlich um die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Berlin kümmern und dem Wunsch des Senats nach „Sprachrohr für die queeren Communitys in Berlin“ sein.

„Alfonso Pantisano setzt sich seit vielen Jahren als einer der sichtbarsten und kreativsten Berliner Aktivisten für die Interessen der queeren Communitys ein“, sagte Kiziltepe. Er rücke die Gleichstellung queerer Menschen als Menschenrecht in den Fokus und motiviere damit auch junge Menschen zum Engagement.

Pantisano erklärte, er wolle die Regenbogenhauptstadt Berlin „als Heimat und Hoffnungsort für zigtausende queere Menschen stärken“. Er sehe seine Aufgabe darin, die vielen Kräfte zu bündeln, um die Lebenssituation von LSBTIQ+ zu verbessern, die aufgrund von Diskriminierung und oft problematischen Lebenswegen immer noch mit sozialen und persönlichen Benachteiligungen zu kämpfen hätten.

„Ein Schwerpunkt meiner Arbeit wird es sein, queere Menschen vor Gewalt und Ablehnung zu schützen, die sie auch im Jahr 2023 in Berlin täglich im öffentlichen wie auch im privaten Raum erleben.“

Pantisano war bisher persönlicher Referent von SPD-Chefin Saskia Esken und zuvor Referent von Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Bis Anfang der Jahres engagierte er sich als Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland.

Bislang war Pantisano auch Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft SPDQueer Berlin und in dieser Funktion auch Mitglied des SPD-Landesvorstands. Dieses Amt hat er am Dienstag mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Pantisano ist in vielfältiger Hinsicht sozial und politisch aktiv – als Mitglied im Arbeiter-Samariter-Bund, der Arbeiterwohlfahrt und der Dienstleistungsgewerkschaft verdi. Darüber hinaus engagiert er sich für die Obdachlosenhilfe, die Tafel sowie den Verein SeaWatch. Früher verdiente Pantisano sein Geld auch mit Moderationen für große Autohersteller oder kommunale Auftraggeber in Deutschland und der Welt. 2013 gründete er die queere Initiative „Enough is Enough“, die mit vielen Aktionen auf globale Homo- und Transfeindlichkeit aufmerksam machte.

Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität sprach am Dienstagmittag in einer ersten Reaktion von einem „historischen Moment“ für Berlin. Mit Pantisano habe die Community „eine starke, laute und gewichtige Stimme in der Berliner Landesregierung“, teilte der Verband mit: „Als Ally der trans*Community ist Alfonso uns schon länger ein starker Partner, mit dem wir stets auf Augenhöhe kommunizieren.“