SPD und CDU nähern sich an Wie Giffeys Amtsverzicht zum Befreiungsschlag werden könnte

Es ist eine hässliche Politik-Metapher: Jemand klebt an seinem Stuhl. Man hat einen lebenssatten Managertypen im Kopf, der kurz vor der Rente nochmal das pralle Konto füllen möchte. Man denkt an schlimmste Vorurteile über all das, worum es Politikern angeblich am meisten geht: die eigene Machtfülle. Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) tut wohl genau darum in diesen Tagen alles, um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu vermeiden, dass sie unbedenigt ihr Amt behalten will.

Giffey sagte das in der „Zeit“, sie sagte es im „Spiegel“, und dann nochmal im ZDF: „Ich klebe nicht an meinem Sessel“. Sie sei für Veränderungen bereit, ergänzte sie. Inzwischen hat sie den Satz innerhalb weniger Tage so oft gesagt, dass es immer schwieriger wird, zu erklären, warum sie doch mit einem rot-grün-roten Bündnis im Amt bleiben könnte.

Meint die SPD-Politikerin ihre Aussagen wirklich ernst oder ist alles eine Taktik, um den Verhandlungsdruck auf Grüne und Linke zu erhöhen? Der Gedanke: Je stärker die SPD andeutet, tatsächlich in die Koalition mit der CDU zu wechseln, desto mehr müssten ihnen wohl Grüne und Linke entgegenkommen, um ihrerseits das Weiterregieren zu ermöglichen.

Giffey hat zwar nach dem amtlichen Endergebnis nur noch 53 Stimmen Vorsprung vor den Grünen. Sie ist geschwächt, die Partei personell ausgezehrt. Aber sie hat jetzt ihren größten Trumpf ins Spiel gebracht: sich selbst.

SPD-Landesvorstand am Tag nach der Wahl. Giffey stellt in der Krisensitzung ihr Amt zur Verfügung, wird aber gestärkt. Nach der Sitzung erklärt sie, sie werde weitermachen und dass die Mehrheit im Landesvorstand für eine Fortführung der bisherigen Koalition sei. Sie selbst lässt das offen. Auch Co-Parteichef Raed Saleh wiederholt inzwischen nicht mehr die Statements, wonach er eine klare Präferenz für das bisherige Bündnis habe. Schwarz-Rot oder Rot-Grün-Rot. In der SPD werden beide Optionen ernsthaft diskutiert. Die dritte Option – Opposition – ist nie ernsthaft Thema gewesen.

Die CDU sympathisierte erst mit den Grünen, aber der Wind hat sich gedreht

Stundenlang saßen CDU und SPD zuletzt zusammen. Die Stimmung wurde von Mal zu Mal freundlicher. Giffey und das SPD-Verhandlungsteam sprechen in den Runden ernsthaft über politische Inhalte. Das Signal, dass die Partei die Termine nicht nur zum Schein absolviert, verfängt offenbar in der CDU – und hat die Christdemokraten nachdenklich gemacht. Noch im Wahlkampf gab es klare Signale aus der CDU-Spitze für ein Bündnis mit den Grünen.

Inzwischen hat sich der Wind gedreht: Die bessere Geschichte wäre zwar der Koalitionsversuch mit den Grünen, so viel ist klar, aber inhaltlich käme man mit den Sozialdemokraten wohl deutlich leichter zusammen. Und die Frage bleibt: Können die Grünen Verhandler – selbst wenn sie das wollen – überhaupt ein öko-konservatives Bündnis in der Partei durchsetzen?

In der SPD wäre der Weg deutlich klarer, was es auch für die CDU berechenbarer macht: Wenn Giffey und Saleh sich für das Bündnis mit der CDU entscheiden, haben sie dafür im Landesvorstand wohl auch eine Mehrheit. Parteistratege Saleh hat ihn erst letztes Jahr nach seinen Vorstellungen zusammengesetzt. Womöglich würde zwar auf einem Parteitag eine Niederlage drohen, aber den beiden Parteichefs bliebe noch das Instrument des Mitgliederentscheides – und das ist im Landesvorstand durchsetzbar. Die SPD-Basis hat oft bewiesen, dass sie deutlich pragmatischer tickt als die mittlere Berliner Funktionärsebene.

Eine Koalition mit der CDU ist und bleibt für uns das falsche Bündnis Sinem Taşan-Funke, Jusos

Doch der Widerstand in der Partei wäre wohl trotzdem groß. Aus der Bundespartei kommt über den aus Berlin stammenden Generalsekretär Kevin Kühnert Druck, das bisherige Bündnis fortzuführen. Im Landesverband selbst sammelt das linke Lager um den Kreisverband Mitte und die Jusos schonmal Kräfte.

Die Juso-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke sagte dem Tagesspiegel: „Ob zu Zeiten der Großen Koalition auf Bundesebene oder Berlin 2023 – eine Koalition mit der CDU ist und bleibt für uns das falsche Bündnis. Die Vorstellung, den Fortschrittsverweigerern von der CDU gerade hier in Berlin nun ins Bürgermeisteramt zu verhelfen, finden wir grotesk.“ Die Sozialdemokratie dürfe sich „nicht dazu verzwergen, als Steigbügelhalter für konservative Politik herzuhalten“, sagte Taşan-Funke.

Das Wichtigste in Kürze Die Stimmung zwischen SPD und CDU wurde zuletzt merklich freundlicher und damit ein gemeinsames Bündnis wahrscheinlicher.

Giffey hat in der vergangenen Woche mehrfach betont, nicht an ihrem Sessel zu kleben. Das dürfte es schwieriger machen, eine Neuauflage von Rot-Grün-Rot unter ihrer Führung zu begründen.

Inhaltlich gibt es zwischen den Parteien viele Schnittmengen - mehr als zwischen CDU und Grünen.

Ein SPD-Landesparteitag könnte ein schwarz-rotes Bündnis ablehnen. Doch sollte der Landesvorstand dafür sein, könnten sie auf das Instrument des Mitgliederentscheides zurückgreifen.

Der Widerstand innerhalb der SPD dürfte gegen eine Koalition mit der CDU aber groß sein. Die Jusos haben bereits angekündigt, sie verhindern zu wollen.

Ein Bündnis von CDU und SPD als Juniorpartner ist für Giffey risikoreich, birgt aber auch Chancen.

Die Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus allerdings steht wohl klarer zur Parteispitze als vor der Wahl. Durch den Wegfall viele Direktmandate zogen vor allem Abgeordnete über die von Saleh komponierte Landesliste ins Parlament ein.

Rot-Grün-Rot als nötiges Ärgernis

Im Roten Rathaus und im Umfeld von Giffey wurde die bisherige Koalition ohnehin nie als Herzensprojekt gesehen, sondern eher als nötiges Ärgernis hingenommen. Hinzu kommt: Die Stimmen in der Linkspartei nach Enteignungen werden eher lauter, je schlimmer die Gesamtlage der Partei wird. Nun wollen elf von zwölf Bezirksverbänden dem Bündnis sogar ein zeitliches Ultimatum für die Verabschiedung eines Enteignungsgesetzes diktieren. Öffentlich äußern wollte sich dazu in der SPD mit Rücksicht auf die Verhandlungen niemand. Doch die Nervosität ist hoch.

In Zeiten, in denen die Mächtigen öffentlich schweigen, äußern sich meist die Altvorderen. Wolfgang Nagel, ehemaliger Berliner Bausenator und langjähriger SPD-Abgeordneter, spricht sich in einem Schreiben an die Vorsitzenden Giffey und Saleh gegen die Fortführung von Rot-Grün-Rot aus. Nagel selbst präferiert den Gang in die Opposition. „Ein zeitlich befristetes Bündnis mit der CDU“ könne aber ebenfalls vertreten werden.

Der ehemalige SPD-Abgeordnete und Rechtsanwalt Andreas Köhler, der Giffey schon anwaltlich vertrat, fordert gar, alle SPD-Senatoren auszutauschen, außer Giffey selbst. Auch er hält eine Große Koalition für möglich. Seine Abrechnung mit der Partei dürfte ihr nicht genutzt haben.

Für Giffey selbst bleibt die Lage gefährlich. Beide Entscheidungen sind mit Risiken versehen. Geht sie nun trotz ihrer Erklärungen, nicht „am Amt zu kleben“ in das bisherige Bündnis, müsste sie dafür noch sehr, sehr gute Argumente aus der politischen Trickkiste zaubern. Diese sind bislang kaum in Aussicht. Das Austauschen von ein oder zwei Senatoren dürfte kaum reichen, um einen ernsthaften Neuanfang zu vermitteln. Ein rot-grün-rotes Bündnis ohne Giffey wäre direkt nach einer Wahl kaum vermittelbar – ein Drittel der Menschen haben die Partei ihretwegen gewählt.

Giffey als „Super-Senatorin“

Der andere Schritt birgt ebenfalls Gefahren, bietet aber auch Chancen. Die SPD-Politikerin kann erstens beweisen, dass es ihr tatsächlich nicht in erster Linie um das Bürgermeisterinnenamt geht, sondern eine Entscheidung inhaltliche Beweggründe hat. Außerdem könnte sie selbst – trotz Amtsverzichts – mehr politische Freiheit als bisher genießen, vielleicht eine Art Super-Senatorin werden. So schwebt es den Fans dieser Koalition in CDU und SPD vor. „Koalition des Gelingens“, nennt das ein hochrangiger Sozialdemokrat. Dreieinhalb Jahre, in denen die Verwaltung modernisiert wird, der Wohnungsbau vorangetrieben. Dann wird sowieso wieder gewählt.

Nach den Regeln des politischen Geschäfts dürfte Giffey allerdings kaum Teil so einer Koalition bleiben: eine ehemals Regierende Bürgermeistern, die sich einem Regierungschef Kai Wegner fügt? Das hat schon mit Giffey selbst und der Fast-Regierenden Bettina Jarasch (Grüne) nur schlecht geklappt. Aber Giffey hat schon häufiger einiges als Erste gemacht – etwa ihren Wechsel 2018 von der Neuköllner Lokalabene auf die Bundesebene oder eine politische Kandidatur nur wenige Monate nach einem Rücktritt wegen eines Plagiates.

Montagmorgen, 8:30 Uhr. Der Landesvorstand der CDU tagt, 30 Minuten sind angesetzt. Parteichef Wegner und Generalsekretär Stefan Evers dementieren laut Teilnehmern zwar eine Präferenz für die SPD, wollen sich nicht offiziell positionieren. Schließlich stehen noch Verhandlungen mit den Grünen an. Doch der Sinneswandel in der CDU, die Nachdenklichkeit, sie ist spürbar in diesen Tagen. Warum sollte man es sich mit den Grünen schwer machen, wenn es mit der SPD auch leichter geht? Frühestens Mitte der Woche, das teilen CDU und SPD einhellig mit, soll eine Entscheidung fallen.

Doch was steckt nun hinter Giffeys Spiel? Wer die Regierende Bürgermeisterin beobachtet, mit welcher Energie sie von Termin zu Termin eilt, von der Berlinale zum Krisengipfel „Jugendgewalt“ zum Sondierungstreffen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie also ihr Amt ausübt, als stünde kein nahendes Verfallsdatum dran, der kann sich kaum vorstellen, dass sie es kampflos aufgibt. Es wirkt in diesem Moment nicht, als klebe sie an irgendeinem Stuhl. Es wirkt dann wie ihr Stuhl. Sie dürfte ihn in einer Großen Koalition nur noch aus dem Augenwinkel betrachten.

