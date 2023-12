Sperrungen, Staus, Reiseverkehr Mit diesen Einschränkungen müssen Berliner um die Feiertage rechnen

Kurz vor den Feiertagen wird es auf Berlins Straßen erfahrungsgemäß wieder voll werden. Dazu hat die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Dienstag informiert.

Demnach sei besonders am Freitag, wenn die Menschen in die Weihnachtsferien starten, mit viel Verkehr zu rechnen. Die VIZ rät allen Autofahrern, die Abfahrt möglichst auf den Vormittag oder die Mittagszeit zu legen. Besonders auf dem südlichen Ring sei Richtung Frankfurt/Oder mit Stau zu rechnen.

Sperrung wegen der Silvesterfeier am Brandenburger Tor

Nach Weihnachten ist dann vor Silvester: Ab Dienstagmorgen wird die Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor in Vorbereitung auf die Silvesterfeier voll gesperrt – auch für Fahrräder und Fußgänger. Die Sperrung besteht bis zum Dienstag, dem 2. Januar.

Am Silvestersonntag werden mittags dann auch die umliegenden Straßen bis zum Neujahrstag gegen Mittag gesperrt: Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Allee und Behrenstraße. „Auch die Ausfahrt Kemperplatz des Tiergartentunnels kann aufgrund des Besucherandranges gesperrt werden“, teilt die VIZ mit.

Auch auf der östlichen Seite des Brandenburger Tores kommt es am Neujahrstag zu Einschränkungen: Bis zum Alexanderplatz können Abschnitte ab 10 bis 14 Uhr zeitweise gesperrt werden, es findet der 51. Berliner Neujahrslauf statt.

Wie berichtet, haben auch die Verkehrsbetriebe ihre Fahrpläne über die Feiertage angepasst:

Aus Sicherheitsgründen wird in der Silvesternacht auch die Sonnenallee zwischen Hobrechtstraße und Jansastraße von 17 bis 6 Uhr gesperrt.