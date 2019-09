Seit zwei Monaten sucht Finanzsenator Mathias Kollatz (SPD) eine Nachfolgerin für den vakanten Posten der Staatssekretärin in seiner Verwaltung. Nun ist klar: Er hat eine ziemlich prominente Berliner Juristin für den Job gewinnen können. Am Dienstagvormittag wurde im Senat beschlossen, dass Vera Junker als Staatsekretärin in die Finanzverwaltung wechselt. Die 57-Jährige ist seit 2006 Leitende Oberstaatsanwältin in Berlin und den Berlinern vor allem als Anklägerin im Bankenskandal in Erinnerung.

Junker hat in Münster Jura studiert und ist 1991 nach Berlin gewechselt. Seit 1977 ist sie SPD-Mitglied und seit Jahren im Bezirk Reinickendorf aktiv. Wie Senator Kollatz gehört Junker zum linken SPD-Flügel. Junker gilt als energische, kompromisslose Juristin, die mit großem Engagement zu Werke geht.

Sie wird die große Lücke füllen, die Margaretha Sudhof hinterlässt - die wechselt als Staatssekretärin ins Bundesjustizministerium. Sudhof hatte den Job noch unter dem damaligen Finanzsenator Ulrich Nußbaum (parteilos) bekommen, der sie 2012 aus dem Bundesinnenministerium in die Berliner Verwaltung geholt hatte.

Nun kehrt sie in die Bundespolitik zurück - und Kollatz war lange auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin. Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob der frühere Landesvorsitzende Jan Stöß den Posten bekommen könnte. Der kehrt nun nach zwei Jahren am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zwar nach Berlin zurück, wird aber lediglich Abteilungsleiter in der Finanzverwaltung. Dem Vernehmen nach wollte Kollatz gerne wieder eine Frau als Nachfolgerin für Sudhof haben. Die hat er nun gefunden.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat die Personalie, die der Tagesspiegel am Vormittag bekannt gemacht hatte, inzwischen bestätigt. Als Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Finanzen werde Vera Junker für die Bereiche Vermögen und Beteiligungen, die Angelegenheiten der Steuerverwaltung sowie für Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen zuständig sein, hieß es am Mittag in einer Pressemitteilung.

In der Justiz genoss Junker hohen Respekt, galt aber durchaus als schwierig. Sie war als Staatsanwältin immer in den Bereichen Steuerstrafrecht und Wirtschaftskriminalität aktiv - auch die Anklage gegen Klaus Landowsky stammte aus ihrer Feder. Sie war im Vorstand der Vereinigung Berliner Staatsanwälte, bis sie 2011 Leitende Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft wurde. Junker gilt als ausgewiesene Fachfrau, die allerdings mit Kleinlichkeit und Überkorrektheit den Staatsanwälten das Leben schwer machen konnte, denn die Generalstaatsanwaltschaft hat die Rechtsaufsicht über die Staatsanwaltschaft. "Wir versuchen uns hier auf das Wesentliche zu konzentrieren, und manchmal musste man dann sinnlose Ermittlungen wegen Bagatelldelikten wieder aufnehmen", sagt ein Staatsanwalt. Er glaube nicht, dass man in der Generalstaatsanwaltschaft sehr traurig über den Abgang sein werde. Junker gelte als akkurat bis zur Verbissenheit, was aber im Haushaltsrecht durchaus eine Qualität sein könne.