Staatsbankett für König Charles Wer auf der Gästeliste im Schloss Bellevue steht

Was für eine Ehre: Noch vor seiner Krönung ist König Charles III. zusammen mit seiner Ehefrau Camilla nach Deutschland gereist. Es ist das erste Auslandsziel, das der späte König in seiner neuen Funktion als solcher wahrnimmt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Eigentlich hatte der britische Monarch zuerst Frankreich besuchen wollen. Wegen der andauernden Proteste gegen die Rentenreform wurde seine Reise nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

Zahlreiche Menschen warten auf Einlass am Brandenburger Tor vor dem Deutschlandbesuch des britischen Königs Charles III. © dpa/Michael Kappeler

Nach der Begrüßung am Brandenburger Tor werden im Schloss Bellevue am Nachmittag Menschen aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Bereich Energiewende und Nachhaltigkeit, dem Herzensthema von Charles, erwartet. Am Abend gibt es ein Staatsbankett, 150 geladene Gäste sollen anwesend sein, Gerüchten zufolge hat der König eine Tischrede auf Deutsch vorbereitet.

Zu den illustren Gästen soll etwa der „Toten Hosen“-Frontmann Campino gehören. Der Sänger besitzt neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft. Außerdem hatte auch die „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse schon vor wenigen Tagen bestätigt, dass sie auf dringlichen Wunsch des Königs beim Staatsbankett anwesend sein werde.

Laut „Bild“ werden auch Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sowie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet, außerdem die Wissenschaftlerin und Biontech-Chefin Özlem Türeci. Offensichtlich andere Termine hat Bundeskanzler Olaf Scholz.

Charles wird eine Rede im Bundestag halten

Etwa 30 Mal war Charles schon offiziell in Deutschland, hinzu kamen private Besuche. Am Donnerstag begrüßen Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Royals.

Als erster Monarch überhaupt hält Charles eine Rede im Bundestag. Später wird er auf den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) treffen, gemeinsam ist das Besichtigen eines Biobetriebs geplant. Am Freitag fahren Charles und Camilla weiter nach Hamburg, wo der Staatsbesuch am Abend enden wird.

Zur Startseite