Staatsschutz ermittelt Betrunkener randaliert in queerem Lokal in Berlin-Neukölln

Ein betrunkener Mann hat in Neukölln Mittwochnacht mehrere Personen in einem queeren Café bedroht. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Gegen 23.45 Uhr soll der 47-Jährige die Bar in der Brusendorfer Straße betreten haben. Der Verdächtige griff direkt nach einem Stuhl, warf ihn an die Decke und bedrohte mehrere Gäste. Anschließend verließ er das Lokal, so die Polizei.

Doch damit nicht genug: Gegen 0.30 Uhr erschien der betrunkene Randalierer erneut. Daraufhin konnte die Polizei den Mann direkt festnehmen. Die Blutentnahme auf der Dienststelle lieferte neue Erkenntnisse: Außer einer beachtlichen Menge Alkohol soll er auch Drogen konsumiert haben.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Verdächtige in eine Anschlussgewahrsam. Diese muss explizit angeordnet werden und darf nur im Falle der Bedrohung von Leib und Leben anderer Personen durchgesetzt werden. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen.