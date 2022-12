„Gärten der Welt“ in Marzahn 35 Jahre Berlin-Geschichte in diesen Schaufenstern

Die Entstehung der Gärten der Welt in Bildern: Die Freiwilligen-Agentur Marzahn-Hellersdorf zeigt jetzt in ihren Schaufenstern am Helene-Weigel-Platz 6 eine Ausstellung zur Entstehungsgeschichte der Gärten im Osten Berlins.

In den Wintermonaten kann die Ausstellung jederzeit besichtigt werden. Mit zahlreichen Fotos, aber auch alten Eintrittskarten lässt sich anhand der Ausstellung die Entwicklung der Parkanlage nachvollziehen.

Zusammengestellt und kuratiert wurden die Ausstellungsstücke vom Verein „Freunde der Gärten der Welt“, welcher dabei auf die umfangreiche Materialsammlung von Elvira Meier zurückgreifen konnte.

Über 30 Jahre lang hat Meier die Entwicklung der Gärten der Welt begleitet und dokumentiert. Von einem Hochhaus am Blumberger Damm aus hat sie von Anfang an die Entwicklung der Gärten von der 1987 eröffneten „Berliner Gartenschau“ bis zur „Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017“ verfolgt.

