Kaffeefahrt ins Industriegebiet Mit dem Ausflugsdampfer am Kraftwerk vorbei

Mööööp! Lust auf einen romantischen Ferienausflug ins Industriegebiet? Bitteschön: Das Foto oben hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel neulich vom Deck der „MS Havelglück“ gemacht, als es über die Spree durch die Abenddämmerung ging. Ein kleiner, aber faszinierender Trip mit ungewohnten Ansichten.

Im Hintergrund ist das Kraftwerk Reuter zu sehen, im Vordergrund die „MS Wappen von Spandau“ auf der Spree – zwei echte Hingucker in Spandau. Und links biegt die alte Spree ab, wobei das ursprüngliche Flussbett längst zugeschüttet ist – hier ist der historische Original-Verlauf vor 100 Jahren zu erkennen: 1928.tagesspiegel.de.

Spandauer unter sich drüben in der Innenstadt: Foto von der „MS Havelglück“ mit Blick auf die „MS Wappen von Spandau“. © André Görke

Beide Schiffe gehören zur Reederei Lüdicke um Oberkapitän Hendrik Prössel-Jürgensen, die ihren Sitz in der Altstadt hat und am Lindenufer ablegt. Die abendliche City-Fahrt sartet immer sonnabends, 18.40 Uhr (22 Euro) am Altstadt-Ufer und führt gen Regierungsviertel und dann zurück über den Westhafen - auch das ist so ein Ort, den man vom Wasser ja nicht ständig sieht. Passiert wird auch die mächtige Charlottenburger Schleuse unter der A100-Brücke.

In den Ferien gibt’s auch Sonderfahrten durch acht Bezirke, nach Oranienburg, ins Havelland oder beispielsweise zum Müggelsee. Mehr Infos: ms-heiterkeit.de

