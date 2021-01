Noch ist es ein streng gehütetes Geheimnis, typisch für Tesla: Elon Musk macht jetzt ernst, neben der Auto-Gigafabrik in Grünheide gleich noch „die weltgrößte Batteriezellenfabrik“ zu errichten. Seit dieser spektakulären Ankündigung des Tesla-Chefs vor wenigen Wochen wird gerätselt, wann der US-Konzern dafür eine Genehmigung beantragt, wo der Standort für die Batteriefertigung in Grünheide überhaupt sein soll – und ob dies parallel zum noch laufenden Hauptgenehmigungsverfahren für das Autowerk geschieht, das bisher mit Vorab-Erlaubnissen errichtet wird und im Rohbau weitgehend fertig ist. Angepeilter Produktionsstart bleibt trotz Verzögerungen weiter Juli 2021.

Und nun sind die Vorbereitungen Teslas für Musks Batteriefabrik offensichtlich vorangeschritten. Nach Tagesspiegel-Informationen hat Tesla bei der Baubehörde des Kreises Oder-Spree inzwischen einen Bauantrag für eine weitere große Halle auf dem bisherigen 300-Hektar-Areal gestellt, die übergangsweise für andere Zwecke genutzt werde, aber dann die Batteriezellenproduktion für die nebenan hergestellten Teslas aufnehmen soll.

Auf Anfrage bestätigte Mario Behnke, Sprecher des Landratsamtes, „dass unmittelbar vor Weihnachten beim Landkreis Oder-Spree ein Bauantrag von Tesla für eine Lagerhalle eingegangen ist.“ Einen Antrag für eine Batteriefabrik gibt es laut Behnke nicht. Weitere Angaben macht der Kreis nicht. Auch Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hatte am Mittwoch im Fachausschuss des Landtages bekräftigt: „Ein Antrag auf eine Batteriefabrik liegt nicht vor.“

Doch nach Tagesspiegel-Informationen zeigt schon die Dimension des beim Landkreis beantragten Gebäudes, dass es um mehr gehen muss als eine Lagerhalle. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld nach UEFA-Standard ist 7140 Quadratmeter groß. Das von Tesla jetzt zunächst als „Lagerhalle“ beantragte Gebäude auf dem Areal der Gigafabrik soll dem Vernehmen nach etwa drei Mal so groß sein, also eine Grundfläche von fast 22.000 Quadratmetern haben.

Umweltgefahren? Bei Tesla ist von „Trockenbatterien“ die Rede

Entsteht dort tatsächlich eine Batteriefabrik, stünde nahe Berlin weltweit die erste Produktionsstätte, in der sowohl Elektrofahrzeuge als auch die dafür benötigten Batterien herstellt werden. Teslas Batterie-Pläne sind durchaus brisant, da sich das Areal mit dafür gerodetem Kiefernwald in einem Wasserschutzgebiet befindet. Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen befürchten schon beim Autowerk negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt – und warnen vor einer „Chemiefabrik“.

Die technologisch neue Batteriezellen-Generation, die Musk für seine Europafabrik angekündigt hat, soll allerdings deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Batterien sein. Die Batteriefabrik werde nur wenig Wasser benötigen, weniger Schwermetalle verarbeiten, heißt es. Als Tesla-Vertreter vor einigen Tagen in Fraktionssitzungen von SPD und CDU im Landtag auftraten, war danach von „Trockenbatterien“ die Rede. Das zweite Tesla-Projekt in Grünheide ordnet sich in die europäische Batterieförderung ein und wird auch vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dass Tesla mit dem Bau des Gebäudes schon mal vorprescht, hängt offenbar mit dem Zeitdruck auf der Hochgeschwindigkeitsbaustelle zusammen. Noch sei völlig offen, welches Genehmigungsverfahren es für eine etwaige Batteriefertigung geben wird, sagte Axel Steffen, Abteilungsleiter im Umweltministerium im Landtagsausschuss. Entweder es laufe nach Baugesetzbuch oder es gebe ein weiteres Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz.

Tesla-Kaution: Es wird nur noch um Details gepokert

Bis zum Freitag sollte Tesla gegenüber dem Land eigentlich 100 Millionen Euro Kaution für etwaige Rückbaukosten hinterlegen. Diese Frist hat das Landesumweltamt nun auf Antrag der Firma erneut verlängert – bis 20. Januar. „Es wird davon ausgegangen, dass eine abschließende Vereinbarung zur Erbringung der Sicherheitsleistung in Kürze vorliegen wird“, heißt es im geänderten Bescheid vom 15. Januar. Eine erste Frist im Dezember hatte Tesla verstreichen lassen, was zu einem kurzen Baustopp führte.

Mehr zum Thema 1233 Seiten Protokoll zur Anhörung Genehmigung für Tesla-Gigafactory in Brandenburg ist in Sicht

Die Kaution ist üblich, weil Tesla auch ohne Hauptgenehmigung auf eigenes Risiko schon so viel bauen darf. Dem Vernehmen nach soll Tesla nun die 100 Millionen Euro an seine deutsche Tochterfirma Grohmann überweisen, die dann eine Garantieerklärung abgibt. Um Details wird weiter gepokert. Zumindest dieses Problem wäre dann gelöst.