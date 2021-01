Doch kein Schulstart in Berlin am kommenden Montag Berlin verschiebt den geplanten Schulstart. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Koalitionskreisen. Ab Montag soll es in Berlin keine Präsenzpflicht mehr geben bis zum 25. Januar. Damit passt der Berliner Senat seine Regelung an die Brandenburger Linie an und reagiert auf die heftige Kritik. Auch die Grundschüler sollen frühstens am 25. Januar in die Klassen zurückkehren, hieß es.

Zuvor sollten Zehntausende Schüler aus Abschlussklassen in Berlin bereits am 11. Januar wieder zurück in die Schulen kommen. Am 18. Januar sollten dem ursprünglichen Plan von Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) zufolge die Grundschüler folgen.