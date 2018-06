Es gibt also große Unterschiede und getrennte Welten – bei den Alten wie in der Gesellschaft insgesamt. Deswegen ist „Brücken bauen“, das Motto des 12. Deutschen Seniorentages, wirklich gut gewählt. Es passt zu dem, was wir dringend brauchen, es passt aber auch zum Wirken der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (...).

An welche Brücken aber denken wir? Zuerst sicher an die Brücken zwischen Alt und Jung. Der Austausch zwischen den Generationen ist für uns alle und in jeder Hinsicht wichtig. Er ist wichtig, damit nicht neben all den Echokammern, in denen Gleichgesinnte unter sich bleiben, auch noch eine größere Kluft zwischen Alt und Jung entsteht.

Der Austausch zwischen den Generationen geschieht zuerst in den Familien. Gerade weil man sich die Familienangehörigen nicht aussuchen kann, gerade weil hier so manche Zumutung erfahren wird, lernt man hier, Spannungen auszuhalten, Konflikte auszutragen, andere Lebenseinstellungen zu ertragen und vielleicht auch zu verstehen. Und natürlich erfährt man auch das Glück des Zusammenhaltens und des Reifens, wenn man – auch das haben viele hier erfahren – schwere Zeiten gemeinsam überstanden hat.

Brücken bauen

Hier können Brücken gebaut werden, die ein Leben lang halten. Wie wichtig und tragfähig sie sein können, sehen wir schon an der Tatsache, dass weit mehr als eine Million Pflegebedürftiger allein von Familienangehörigen gepflegt werden. Was hier an tätiger Nächstenliebe, an praktischer Solidarität geleistet wird, das können wir überhaupt nicht genug respektieren.

Brücken zwischen den Generationen können auch in Vereinen gebaut werden, in Chören und Orchestern – wo immer wieder um Nachwuchs geworben wird. In Dorf- und Kiezkneipen – wenn es sie denn noch gibt. In Sport- und Heimatvereinen, in Nachbarschaftsinitiativen und Quartiersprojekten. (...)

Gerade alte Menschen sind heute auf vielen Feldern unterwegs. Und in ihrem Willen, die späten Jahre intensiv und sinnvoll zu leben, sind sie sehr oft im Einsatz für andere zu finden. Ein sinnvolles, immer noch neugieriges Leben, ein Leben, in dem man Resonanz erfährt auf sein Wort und seine Tat, so ein Leben ist auch ein gesünderes.

(...) Die heutigen Senioren ziehen sich – wenn’s irgendwie geht – nicht „aufs Altenteil“ zurück, sie bringen sich ein: ob in der Hilfe für Flüchtlinge oder in der Hausaufgabenbetreuung, ob als freiwillige Betreuer im Sportverein, ob in Kunst- und Kulturvereinen, ob in Parteien, Gewerkschaften, ob in aktiven Nachbarschaften, ob in der Kirchengemeinde, ob in Geschichtswerkstätten. Kaum etwas davon ist heute denkbar ohne den aktiven Einsatz der Älteren, oft genug weit über den 75. Geburtstag hinaus. Sie bilden das Rückgrat der Ehrenamtlichen! (...)

Notlagen, die das Alter mit sich bringt

Aber keine noch so gesunde Lebensführung, keine noch so gute Medizin kann uns davor bewahren, dass das Alter auch Beschwerden und spezifische Lasten mit sich bringt. Irgendwann können wir uns nicht mehr um andere und nur wenig um uns selbst kümmern. Wir sind darauf angewiesen, dass andere die Brücken zu uns nicht abbrechen oder sie neu aufbauen.

Damit sind wir aber nicht mehr nur im privaten oder ehrenamtlichen Bereich. Die Notlagen, die das Alter unausweichlich mit sich bringt, sind eine Herausforderung für Staat und Gesellschaft. In unserem Sozialstaat ist die Politik verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auch im Alter für alle ein würdiges Leben möglich ist.

Dazu gehört, dass es eine gerechte, ausreichende Rente gibt, die nicht nur ein Dach über dem Kopf und das tägliche Brot sichert, sondern Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich macht. Wir wissen, dass die heutige Rentnergeneration im Durchschnitt besser dasteht als frühere Rentnergenerationen.

Experten warnen aber davor, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein wesentlich größerer Teil der Rentner von Altersarmut betroffen sein wird, zum Beispiel aufgrund von unsteten Erwerbsbiografien. (...) Altersarmut ist eine Sackgasse, da dem Einzelnen mit zunehmendem Alter kaum noch ein Ausweg bleibt. Es ist gut, dass die Bundesregierung dieses Problem erkannt hat und angehen will.

Wer sich selber nicht mehr helfen kann, ist auf Pflege angewiesen. Und es hilft kein Schönreden: Der aktuelle Zustand der Altenpflege bereitet Sorge. Es fehlen viele Pflegerinnen und Pfleger. Und die, die aufopferungsvoll arbeiten, sind oft heillos überfordert. Obwohl sie oft mit höchster Motivation in den Pflegeberuf gegangen sind, obwohl es ihr innerster Antrieb war, alten Menschen bis in die letzten Stunden, bis in den Tod hinein beizustehen, obwohl sie auch unter schwierigen Umständen versucht haben, den alten Menschen mit viel Freude, Zuneigung und Wärme zu begegnen, haben viele irgendwann resigniert und den Beruf verlassen.

Darüber können und dürfen wir als Gesellschaft nicht einfach hinweggehen. Nicht nur, weil wir selber schon morgen auf Pflege angewiesen sein könnten. ich meine es grundsätzlicher. Für Alten- wie auch für Krankenpflege gilt: Pflege ist Schwerstarbeit und gleichzeitig nur mit feinstem Fingerspitzengefühl möglich.

Pflege ist harte körperliche und ganz sensible Seelenarbeit. Als Leib- und Seelsorge in einem braucht Pflege die bestmögliche Qualifikation. Pflege kann nicht billig sein – und sie darf nicht auf Kosten der Pflegekräfte billig gemacht werden. Deshalb muss Pflege auf der politischen Agenda erste Priorität bekommen.

Der Handlungsbedarf ist im Koalitionsvertrag ausführlich beschrieben. Jetzt muss dementsprechend gehandelt werden, vor allem im Hinblick auf neue Stellen, auf die Arbeitsbedingungen, die Ausbildung und die Bezahlung. Ich hoffe, dass das Wort Pflegenotstand nicht dauerhaft zum deutschen Sprachgebrauch gehören muss. (...)

Es ist allerhöchste Zeit, dass die, die nicht an Maschinen und Autos arbeiten, die, die mit Menschen arbeiten, kurz: die pflegenden Berufe, endlich die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen und ich will meinen Beitrag dazu leisten. (...)

"Mitalternde Wohnungen"

Es muss ausreichend bezahlbare und altersgerechte Wohnungen geben, in denen alte Menschen leben können. Ebenso wichtig ist, dass sie in einem Wohnumfeld zu Hause sein können, das ihren Bedürfnissen entspricht. (...) Wenn in manchen Gegenden, vor allem auf dem Land, die gesellschaftlichen Treffpunkte verschwinden, wenn die soziale Infrastruktur wegbricht, dann sind alte Menschen, die nicht, wie die jungen, dem bunten Leben hinterherziehen können, quasi doppelt verlassen.

Aber auch in Städten besteht die Gefahr, dass durch nicht bezahlbare Mieten die Alten an den Rand gedrängt werden, wo sie sich unwohl und unsicher, vor allem aber ungerechterweise abgehängt fühlen. Ich bin froh, dass zum Beispiel über „mitalternde Wohnungen“ nachgedacht wird. Das ist ein Beispiel, wie mit Kreativität und Phantasie neue Lösungen gesucht werden. Kreativität und Phantasie gehören auch zum generationsgerechten Quartiersmanagement. (...)

In dem Lied „Father and Son“, das Cat Stevens mit 21 Jahren geschrieben und 1970 veröffentlicht hat, will der rebellische Sohn seinem Vater sagen, dass er weggehen wird, um das Leben zu erleben. Der Vater, der um die Endlichkeit weiß und darüber gelassen geworden ist, sagt: „Look at me, I am old, but I’m happy.“ Möchten doch möglichst viele alte Menschen in unserem Land das zu jemandem sagen können.