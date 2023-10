„Stellt Gefährdung des Schulfriedens dar“ Bildungssenatorin verbietet Palästinensertücher an Berlins Schulen

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) verbietet vor dem Hintergrund der Angriffe der Hamas auf Israel das Tragen von Palästinensertüchern und anderen Symbolen an Berliner Schulen. „Jede demonstrative Handlungsweise oder Meinungsäußerung, die als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel oder Unterstützung der diese durchführenden Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah verstanden werden kann, stellt in der gegenwärtigen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar und ist untersagt“, teilte die Bildungssenatorin in einem Brief an die Schulleitungen mit.

Neben direkten Symbolen der Hamas oder Hisbollah sowie gewaltverherrlichenden Darstellungen und Äußerungen zählten dazu auch „Symbole, Gesten und Meinungsäußerungen, die die Grenze zur Strafbarkeit noch nicht erreichen“, schreibt Günther-Wünsch. Dies umfasse etwa die Kufiya, den gemeinhin als Palästinensertuch bekannten Schal.

Bildungssenatorin verbietet auch Ausruf „free Palestine“

Ebenfalls verboten seien nun Aufkleber mit Aufschriften wie „free Palestine“ oder eine Landkarte Israels in den Farben Palästinas, sowie der Ausruf „free Palestine“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Solche Handlungsweisen und Symbole gefährden in der gegenwärtigen Situation den Schulfrieden.“ Damit sei „ein Zustand der Konfliktfreiheit und -bewältigung gemeint, der den ordnungsgemäßen schulischen Ablauf ermöglicht, damit der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag verwirklicht werden kann“, schreibt Günther-Wünsch.

Dieser Schutzzweck sei von herausragender Bedeutung. „Die Vermeidung politischer und religiösweltanschaulicher Konflikte in Schulen stellt ein gewichtiges Gemeinschaftsgut dar, welches eine Einschränkung der Meinungsfreiheit rechtfertigt“, sagte die Bildungssenatorin.

Schulen können die Nutzung Handys verbieten

In diesem Zusammenhang könnten die Schulen auch die Nutzung von Handys für alle Schülerinnen und Schüler verbieten, sollte bekannt werden, dass die Smartphones an der Schule genutzt würden, um Terrorpropaganda zu verbreiten.

In den vergangenen Tagen war es an Berliner Schulen zu Auseinandersetzungen aufgrund der Angriffe der palästinensischen Hamas auf Israel gekommen. Am Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln gab es eine Schlägerei zwischen einem Lehrer und einem Schüler, der eine Palästina-Flagge hochgehalten hatte. Auch israelfeindliche Flugblätter wurden in den Folgetagen vor der Schule verteilt.

Eine von der Elternvertretung der Schule organisierte Demonstration verbot die Polizei kurzfristig wegen des Verdachts, dass möglicherweise Hamas-Sympathisanten die Kundgebung für eigene Zwecke ausnutzen könnten.