Etwa 50 Beschäftigte des Lieferdienstes “Gorillas” haben am Mittwochabend ein Warenlager des Unternehmens in Berlin-Mitte blockiert. Tagsüber hatten sie gestreikt. Mit der Aktion wollten sie gegen die Entlassung eines Fahrers protestieren und bessere Arbeitsbedingungen einfordern. Dazu aufgerufen hatte eine gewerkschaftsnahe Gruppe.

“Wir wollen Santiago zurück!”, riefen die Beschäftigten. Santiago ist ein Fahrer, der vor Kurzem entlassen wurde. Schon seit einer Weile hatte es unternehmensintern Kritik an den Arbeitsbedingungen gegeben. Die Entlassung brachte das Fass für einige offenbar zum Überlaufen.

Das “Gorillas Workers Collective” wirft Gorillas schon seit Monaten vor, die Fahrer:innen auszubeuten und die Gründung von Betriebsräten zu behindern. Die Gruppe arbeitet mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sowie der anarchistischen Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) zusammen.

“Eigentlich gefällt mir die Arbeit bei Gorillas”, sagte einer der Protestierenden dem Tagesspiegel. Doch es gebe Missstände, um die sich die Geschäftsführung nicht kümmere. Häufig würden Angestellte bereits in der Probezeit gekündigt. Die Chefs würden sich vor allem für eine möglichst schnelle Expansion ihres Unternehmens interessieren und jede Kritik abbügeln. Seinen Namen möchte der junge US-Amerikaner lieber nicht in der Zeitung lesen. Er habe gehört, dass bereits Beschäftigte wegen Protesten entlassen worden seien. “Ich möchte weiter bei Gorillas arbeiten, aber ich möchte auch, dass es Verbesserungen gibt”, sagte er.

Nicht alle Beschäftigten streikten

Im Gebäude befanden sich allerdings auch Angestellte, die sich nicht am Streik beteiligten. Doch auch sie konnten nicht arbeiten. Die Streikenden hatten den Eingang des Gorillas-Gebäudes mit ihren Elektrofahrrädern blockiert. Lieferungen waren nicht möglich. Der stellvertretende Geschäftsführer Harm-Julian Schumacher versuchte die Situation zu klären und schaffte eigenhändig die Räder beiseite. Doch auch das nützte nichts. Die Streikenden setzten sich einfach kurzerhand vor die Tür und versperrten sie somit weiterhin.

Die Polizei war mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort. Schumacher sprach mit den Beamten und sagte ihnen, dass er nicht wolle, dass die Situation eskaliert. Die Blockade wurde nicht aufgelöst. Gegen 21.50 Uhr gab das Management auf und schloss das Lager.

Die Streikenden jubelten. Die meisten sprachen Englisch miteinander. Bei Lieferdiensten arbeiten überdurchschnittlich häufig junge Migrant:innen. Am Nachmittag hatten die Streikenden bereits ein Lagerhaus in der Charlottenstraße blockiert. In einer Telegram-Gruppe war dazu aufgerufen worden.

Das Start-up expandiert weltweit

Gorillas liefert Lebensmittel in Rekordzeit. Die Kund:innen bestellen Produkte wie Brot, Käse oder Chips über eine App. Die Preise sind handelsüblich, hinzu kommt lediglich eine Liefergebühr von 1,80 Euro. Zehn Minuten später steht ein Fahrer oder eine Fahrerin mit der Einkaufstüte vor der Tür. Gegründet wurde Gorillas im März 2020 von den Berliner Unternehmern Jörg Kattner und Kagan Sümer. Schon nach wenigen Monaten wurde der Unternehmenswert auf über eine Milliarde Dollar beziffert. Das hatte so schnell noch kein deutsches Start-up geschafft.

Zu Jahresbeginn konnte Gorillas über 240 Millionen Euro von Investoren einsammeln. Das Unternehmen expandiert sowohl in Deutschland als auch international, neben Berlin ist es unter anderem auch in Köln, Hamburg, Amsterdam oder New York aktiv. Doch der Markt für Lieferdienste ist hart umkämpft. In Deutschland konkurriert Gorillas zum Beispiel mit den Start-ups Flink und Bringoo, außerdem Branchenriesen wie Rewe oder Edeka. Die liefern zwar langsamer. Doch Delivery Hero bringt gerade seinen eigenen Express-Bringdienst Foodpanda nach Deutschland. Der soll in nur sieben Minuten liefern können.