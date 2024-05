Streit am Kottbusser Tor Männer prügeln mit Kettenschloss aufeinander ein

Streitende und zum Teil betrunkene Männer haben am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg mit einem Kettenschloss aufeinander eingeschlagen. Ein Mann im Alter von 41 Jahren wurde dabei in der Nacht zu Dienstag so schwer am Kopf verletzt, dass er auf die Intensivstation eines Krankenhauses kam, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst schlug der 41-Jährige gegen 2 Uhr auf eine Frau ein, wie Zeugen beobachteten. Ein weiterer Mann und eine Frau (beide 43) gingen dazwischen, woraufhin der erste Mann einen Gegenangriff mit einem Kettenschloss startete. Der 43-jährige Mann nahm dem Mann das Schloss ab, schlug damit heftig auf ihn ein und verletzte ihn schwer. Die Polizei stellte die Personalien und zudem hohe Alkoholwerte bei den beiden 43-jährigen Beteiligten fest. (dpa)