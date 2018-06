Friedrichshain-Kreuzberg prüft „Zwangsmaßnahmen“ gegen einen der Eigentümer des denkmalgeschützten Bauensembles Riehmers Hofgarten. „Entweder die aktuellen Eigentümer (des Teils an der Yorckstr.) überantworten einen wesentlichen Teil des Komplexes einem gemeinwohlorientierten Eigentümer oder die Schlinge zieht sich zu“, twitterte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Sonntag. In den prunkvoll verzierten Gründerzeithäusern stehen seit Jahren viele Wohnungen leer. Als erster Schritt könne die „Zuführung von Mietern angeordnet werden“, sagte Schmidt auf Anfrage des Tagesspiegels.

Dem Investor gehört auch das Yorck-Kino

Dem türkischen Investor gehört auch das Gebäude, in dem das Yorck-Kino untergebracht ist, sowie das schmucklose Haus, das sich anschließt. Im vergangenen Jahr waren Abrisspläne publik geworden, verbunden mit dem Neubau von Eigentumswohnungen. Auch das Hotel soll in Wohnungen umgewandelt werden. Der Bezirk hatte die Baupläne jedoch abgelehnt und den Investor aufgefordert, das Kino zu erhalten. Der Eigentümer legte dagegen Widerspruch ein, das Verfahren sei inzwischen abgeschlossen, sagte Schmidt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung habe den Widerspruch weitgehend abgelehnt.

Bezirk fordert bezahlbaren Wohnraum

In einem Gespräch in der vergangenen Woche habe er den Investor mit der Forderung konfrontiert, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und einem gemeinnützigen Eigentümer zu übertragen. Davon sei der Investor überrascht worden, sagte Schmidt. Lege er kein entsprechendes Angebot vor, würden Zwangsmaßnahmen eingeleitet, bis hin zur Einsetzung eines Treuhänders, der sich um die Vermietung von Wohnungen kümmert. Rund 40 Wohnungen stünden leer. Nach dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz ist das ordnungswidrig und kann mit hohen Zwangsgeldern geahndet werden. In der Flüchtlingskrise 2015 hatten die Grünen gefordert, leeerstehende Wohnungen in Riehmers Hofgarten für Flüchtlinge zu beschlagnahmen.