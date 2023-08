Streit vor Diskothek eskaliert Fünf Männer in Neu-Hohenschönhausen niedergestochen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen in Neu-Hohenschönhausen sind fünf Männer schwer verletzt worden. Sie begaben sich mit Stich- und Schnittverletzungen im Anschluss selbstständig in Krankenhäuser, wo sie alle stationär aufgenommen wurden, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.

Die Schwerverletzten sind im Alter von 23 bis 38 Jahren. Einer von ihnen kam auf eine Intensivstation. Zuvor berichtete die „Berliner Zeitung“. Die Messerattacke soll sich demnach vor der Diskothek Cozy Bar zugetragen haben.

Den Angaben zufolge hatte es zuvor vor einer Disko in der Ribnitzer Straße eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Die sei auf dem Gehweg dann weiter ausgetragen worden. Die fünf Männer wurden den Angaben zufolge mutmaßlich von der Männergruppe mit Messern attackiert. Im Anschluss seien die mutmaßlichen Täter unerkannt verschwunden.