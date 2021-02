Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will einen Stufenplan vorlegen, der eine schrittweise Öffnung des Lockdowns bereits ab einem Inzidenzwert von 50 vorsieht. Der „Stuttgarter Zeitung“ sagte er, er werde „einen Vorschlag ohne die Werte 10 oder 25“ machen, wie sie von einigen gefordert wurden.

In seinem Entwurf werde es vielmehr um Zeiträume mit Ansteckungsraten unter 35 oder 50 gehen, sagte Müller, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. „Wenn Bundesländer stabil über mehrere Wochen diese Inzidenzen erreichen, können weitere Schritte in der Kultur und der Gastronomie folgen.“

Erkennbar ist damit eine leichte Akzentverschiebung: Müller hatte bisher immer vor zu frühen Lockerungen gewarnt und die 50er-Inzidenz als Minimalziel ausgegeben, um die Gesundheitsämter wieder arbeitsfähig zu machen. Noch in das letzte Gespräch von Bund und Ländern am 10. Februar war das Land Berlin mit einem Papier gegangen, das deutlich niedrigere Stufen für Lockerungen vorsah – nämlich 35, 25 und 10. Der Tagesspiegel hatte exklusiv über das Dokument berichtet.

Ab einer Inzidenz von 35 sollten demnach außerschulische Bildungsmöglichkeiten, der Einzelhandel sowie die Gastronomie wieder öffnen. Ab einer Inzidenz von 20 und niedriger sollten „Einrichtungen mit längerer Aufenthaltsdauer und festen Sitzplätzen“ sowie Hotels und Pensionen folgen. Ab der Inzidenz unter 10 sollten alle Fitnessstudios wieder öffnen können, außerdem fiele die Sperrstunde der Gastronomie weg.

50 und 35 – ein Kompromissangebot an andere Länder?

Wenn Müller jetzt nur noch die höheren Werte 50 und 35 heranzieht, kann das als Kompromissangebot gegenüber anderen Bundesländern verstanden werden. Zugleich hält der Regierende Bürgermeister jedoch daran fest, nicht allein die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zur Grundlage von Öffnungen zu machen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Neben der Inzidenz sollen demnach auch „dynamische Faktoren“ wie die Reproduktionszahl und die Intensivbettenkapazität berücksichtigt werden. Das sind genau die Kriterien, die neben der Sieben-Tage-Inzidenz Teil der Berliner Corona-Ampel sind, die dem Senat seit dem vergangenen Sommer bei der Einschätzung des Infektionsgeschehens helfen soll.

Bei der Ampel ist der Grenzwert für die Inzidenz strenger als nun von Müller in Aussicht gestellt: Sie springt ab 20 auf Gelb und ab 30 auf Rot. Über diese Kriterien hinaus könnte bei einem Stufenplan „perspektivisch“ auch die Impfquote berücksichtigt werden.

Ein solcher Plan dürfe aber „keine Einbahnstraße“ sein, machte Müller deutlich. Neben Lockerungen kann er auch zu Verschärfungen auslösen. „Wir werden notfalls auch wieder Einschränkungen beschließen müssen, wenn die Zahlen wie in anderen europäischen Ländern wieder stark steigen.“

Berliner Amtsärzte wollen Maßnahmen an Altersgruppen festmachen

Auch die Amtsärzte aller zwölf Berliner Bezirke hatten am Wochenende gewarnt, Lockerungen allein an bestimmten Sieben-Tage-Inzidenzen festzumachen. „Diese Inzidenzen bilden nicht das wirkliche Infektionsgeschehen ab“, schrieben die Amtsärzte in einem Papier, das sie der Senatskanzlei schickten. Der Tagesspiegel berichtete exklusiv. Die Inzidenzen seien von Testkapazitäten und dem Testwillen der Menschen abhängig, argumentierten die Amtsärzte. „Dadurch kommt es zu Schwankungen, die nicht die infektiologische Lage widerspiegeln.“

Die Mediziner in den Gesundheitsämtern wollen die Corona-Regeln an den möglichen Konsequenzen einer Erkrankung ausrichten: intensive Prävention für Alte und Kranke, mildere Maßnahmen etwa für Schulkinder. Dafür soll es ein „Frühwarnsystem“ geben, das sich an Altersgruppen orientiert. Es sei ein gewaltiger Unterschied, ob bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 alle Infizierten symptomfreie Kinder seien oder vor allem Risikogruppen betroffen seien, war zu hören.

Die Regierungschefs der Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten am 10. Februar bekräftigt, eine Öffnungsstrategie erarbeiten zu wollen. Der Plan soll beim nächsten Treffen von Bund und Ländern am 3. März diskutiert werden. (mit dpa)