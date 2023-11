Sturmgewehr, Falschgeld, Magic Mushrooms Zollfahnder machen heiklen Fund auf Berliner Dachboden

Beamte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg haben in zwei Wohnungen in Charlottenburg-Wilmersdorf ein Sturmgewehr sowie Munition sichergestellt. Das teilte das Amt am Mittwochmorgen mit. Demnach fanden die Durchsuchungen bereits am 9. November statt.

In einer Waffentasche auf dem Dachboden eines Privathauses fanden die Zollfahnder das halbautomatische Sturmgewehr des Typs „AR-15“ sowie etwa 60 Stück Munition. Ermittelt wurde gegen einen 40-jährigen Deutschen, der sich aus den USA selbst zwei Pakete mit 138 Stück Munition an seine Berliner Adresse geschickt haben soll.

Übersichtsaufnahme der weiteren Sicherstellungen © Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Außerdem wurden zwei Paintball-Luftdruckwaffen gefunden, sieben Schlagringe, ein Elektroschocker, drei Handgranaten-Attrappen, mehrere Beutel mit vermutlich „Magic Mushrooms“ und vermutlich Falschgeld.

Der Mann soll eine Art Waffensammler sein, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. In der Wohnung seien auch andere Waffen gefunden worden, die der Mann aber legal besitze. Er sei auch nicht als gefährlich eingestuft und es bestünden auch keine Bezüge zur Szene der Reichsbürger oder Selbstverwalter.

Beim Sturmgewehr werde nun geprüft, ob ein Verstoß gegen des Kriegswaffenkontrollgesetz vorliegt.