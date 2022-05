Festakt am Ehrenmal in Treptow - darunter auch Verschwörungsideologen Der 9. Mai ist ein Festtag für die russische Community in Berlin. Viele Männer kommen in Anzügen, die Frauen in Kostümen oder eleganten Kleidern. Kurz vor neun Uhr rauschte eine große Delegation der russischen Botschaft durch die Puschkinallee und parkte ihre schwarzen Limousinen direkt vorm Portalbogen des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park.

Auch ein paar Geistliche der russisch-orthodoxen Kirche sind dabei.

Die Polizei hatte zuvor die Puschkinallee für den Autoverkehr gesperrt, eine Polizistin führte einen Sprengstoffhund kreuz und quer über das Gelände. Am Portalbogen gibt es eine Einlasskontrolle.

Ein stämmiger Mann im blauen Anzug erklärt, er sei vom "Verband der Offiziere Russlands", ein Veteranenverband ehemaliger russischer Militärangehöriger, die jetzt in Deutschland leben, wie er erklärt. Zum Krieg in der Ukraine sagt er nur, auch die "slawischen Freunde" seien eingeladen der "Großeltern zu gedenken, die gefallen sind im Krieg gegen den Faschismus", Freunde aus Belarus, der Ukraine und den baltischen Staaten.