Terroranschlag vor sechs Jahren Berlin gedenkt der Opfer des Breitscheidplatz-Attentats

Am Berliner Breitscheidplatz wird am Montagabend der Opfer und Betroffenen des Terroranschlags vor sechs Jahren gedacht. Am 19. Dezember 2016 fuhr der Islamist Anis Amri mit einem Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. 13 Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben, viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Amri wurde zwei Tage später bei einer Kontrolle durch italienische Polizisten erschossen, nachdem er das Feuer auf sie eröffnet hatte.

„Berlin hat dieser Terroranschlag bis ins Mark erschüttert“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Vorfeld der Gedenkveranstaltung, an der sie selbst teilnehmen wird. „Am 19. Dezember vor sechs Jahren verwandelte sich mitten im Herzen Berlins eine ausgelassene und friedliche Stimmung kurz vor Weihnachten innerhalb von wenigen Sekunden in Tod und Verwüstung.“

Neben den körperlichen Verletzungen seien „tiefe seelische Narben“ entstanden, so Giffey. „Uns ist besonders heute bewusst: Es hätte jede und jeden von uns treffen können. Berlin wird diese Tat und diesen Tag nie vergessen. Wir trauern mit den Opfern und den Hinterbliebenen.“

Um 19 Uhr wird es in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche eine Gedenkandacht geben. Es folgt eine Kranzniederlegung am Mahnmal „Der Riss“ und die Verlesung der Namen der Opfer. Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags, sollen 13 Glockenschläge ertönen.

Zur Startseite