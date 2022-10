„Tod dem Chamenei“ Parole an Moschee in Berlin-Tempelhof gesprüht – Staatsschutz ermittelt

Ein Mann soll in Berlin-Tempelhof eine Moschee mit Farbe besprüht haben. Der 34-Jährige soll am Mittwochnachmittag die Worte „Tod dem Chamenei“ auf Arabisch an die Hauswand der Moschee in der Ordensmeisterstraße geschrieben haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als alarmierte Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Mann noch vor Ort. Seine Personalien wurden aufgenommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Chamenei ist der Name des obersten geistlichen Führers des Iran. In dem Land wird seit September gegen die Machthaber des Landes protestiert. Auslöser der Demonstrationen ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Jina Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. (dpa)

