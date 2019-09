Nach dem tödlichen Unfall am Freitagabend verdichten sich am Montagmittag die Hinweise, wonach der Fahrer des Unfallwagens einen epileptischen Anfall gehabt haben soll. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Polizeikreisen. Noch kurz vor der Fahrt soll der Mann ein Medikament genommen haben. Das soll die Beifahrerin, die Mutter des Unfallfahrers, der Polizei gesagt haben.

Offiziell konnten diese Information weder Staatsanwaltschaft noch Polizei am Montagnachmittag bestätigen.

Bei dem Unfall in der Invalidenstraße starben am Freitagabend vier Personen. Bereits am Sonnabend teilte die Polizei Berlin mit, sie gehe Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall die Ursache des Unfalls gewesen sein soll.