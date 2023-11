Tötungsdelikt in Berlin-Marzahn Mieter tot in Wohnung aufgefunden

In der Nacht zu Dienstag ist in Marzahn ein Mieter tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Demnach soll eine 86-jährige Frau gegen Mitternacht gehört haben, wie sich ihre eigene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Murtzaner Ring geschlossen habe. Ein ihr Unbekannter soll die Wohnung betreten haben, die Frau überwältigt und Geld gefordert haben. Sie sei dem nachgekommen, woraufhin der Mann mitsamt der Beute verschwand. Die Frau wurde leicht verletzt.

Der Neffe besaß einen Schlüssel

Wenig später sagte sie der alarmierten Polizei, ihr Neffe wohne im selben Haus und besitze einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Daraufhin suchten die Beamten die Wohnung des Neffen auf und fanden den 63-Jährigen leblos in einem Zimmer. Vermutlich wurde er Opfer eines Tötungsdelikts.

Die Mordkommission ermittelt.