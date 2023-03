Träger beklagt mangelnde Finanzierung Drei Jugendclubs in Berlin müssen schließen

Drei große Jugendclubs in Berlin müssen schließen. Das teilte der Träger, die SozDia-Stiftung Berlin, in einer Mitteilung am Donnerstag mit. Die bezirklichen Förderungen würden nicht länger ausreichen, um die Einrichtungen „Das Horn“ in Treptow-Köpenick sowie „Die Linse“ und „Phönix“ in Lichtenberg länger am Leben zu erhalten.

Die Clubs haben seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle gespielt bei der Unterstützung von Jugendlichen in Berlin, und waren und sind für viele von ihnen ein sicherer Hafen und ein Ort der Gemeinschaft.

„Es ist eine traurige Nachricht für uns alle, dass wir diese Arbeit an den genannten Orten nicht weiter ausführen können“, sagt Michael Heinisch-Kirch, Vorstandsvorsitzender der SozDia-Stiftung Berlin. „Wir haben keine andere Chance, als unsere Mittel auf unsere sechs verbleibenden Jugendklubs zu konzentrieren.“ Das Bezirksamt Lichtenberg antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage.

Die Stiftung spricht von einer „unzureichenden Finanzierung seitens der Bezirke“ und einer „fehlenden Priorisierung der Jugendarbeit“. Das Jugendfördergesetz der vorletzten Berliner Regierungskoalition sei zwar ein riesiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, „letztendlich wurde und wird jedoch nicht annähernd genug Geld bereitgestellt“, so die Stiftung.

Der Jugendclub Phönix in Lichtenberg muss schließen. © SozDia

Die Kosten für Jugendclubs seien enorm gestiegen: Inflation, Personalkosten sowie Energie- und Lebensmittelkostenteuerung. Zudem gebe es einen zunehmenden Mangel an öffentlichen Räumen. Jugendclubs seien nur durch Eigenmittel möglich, so die SozDia Stiftung weiter.

Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was wir damit aufs Spiel setzen, wenn wir Jugendarbeit schleichend herunterfahren. Michael Heinisch-Kirch, Vorstandsvorsitzender der SozDia Stiftung Berlin

Allein in Treptow-Köpenick habe man zum Beispiel mehr als eine Million Euro zusätzliche außerbezirkliche Mittel für die Standorte akquirieren oder aus Eigenmitteln aufbringen müssen, damit die Jugendarbeit entsprechend professionell aufgestellt werden kann. Dies könne nicht länger aufrechterhalten werden.

Stiftung benötigt fast doppelt so viel Geld, um Jugendclub zu erhalten

Dem Jugendklub Horn stünden für 2023 120.000 Euro zur Verfügung. Der vorgeschriebene Personalschlüssel an pädagogischem Fachpersonal verlange bereits Personalkosten in Höhe von 130.000 Euro. Zusätzliche Fixkosten für Strom, Instandhaltung, Lebensmittel und Nebenkosten sind dabei noch nicht berücksichtigt.

SozDia schätzt die Kosten, um einen Jugendclub wie „Das Horn“ weiter betreiben zu können auf 240.000 Euro. Zwei Mitarbeiter:innenstellen seien für die Aufgaben und Ziele nicht ausreichend. Ein:e Sozialarbeiter:in im Dienst des Landes Berlin verursache durchschnittliche Personalkosten von ca. 65.000 Euro, ein:e Erzieher:in ca. 59.000 Euro.

Bezirk sucht neuen Träger für Weiterbetrieb eines Jugendclubs

Man habe sich auf Bitten des Jugendamtes darauf eingelassen, „das Horn“ noch bis zum 30. Juni 2023 geöffnet zu lassen, hatte Heinisch-Kirch in einem öffentlichen Brief im Januar geschrieben. Der Bezirk Treptow-Köpenick sucht nach einem Träger für den Weiterbetrieb.

SozDia kündigt weitere Schließungen von Jugendclubs in Berlin an

Die SozDia kündigt weitere Schließungen an, wenn sich nicht schnell und unbürokratisch um Lösungen in der Politik bemüht werde. „Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was wir damit aufs Spiel setzen, wenn wir Jugendarbeit schleichend herunterfahren. Die Jugendlichen brauchen nach Corona und in unserer demokratischen Stadtgesellschaft viel mehr solcher Räume“, sagt Heinisch-Kirch.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte im Januar angekündigt, zusätzlich 90 Millionen Euro bereitzustellen, um Gewalt von Jugendlichen in Zukunft einzudämmen. Die Maßnahmen umfassen unter anderem Sonderprogramme für Jugendsozialarbeit, Familienberatungsstellen und Gewaltpräventionsangebote.

Jede dieser Maßnahmen wird von der SozDia-Stiftung begrüßt, Heinisch-Kirch betont jedoch: „Das Grundproblem der unzureichenden Finanzierung von Jugendeinrichtungen wird durch das Geld nicht gelöst, da es für Sonderprogramme vorgesehen ist. Wo sollen die Sonderprogramme denn umgesetzt werden, wenn die Jugendclubs, in denen sie realisiert werden könnten, in ihrer Existenz bedroht sind?“

