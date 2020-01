Verkehrsmäßig wird es dicht an diesem Wochenende in Berlin. Die Grüne Woche läuft - und mit ihr die entsprechenden Demonstrationen. Mehrere Tausend Menschen wollen an diesem Sonnabend gegen Mittag für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft demonstrieren. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden.

Die Initiative „Wir haben es satt!“ erwartet bei der zehnten Auflage des Protestzuges mindestens 15.000 Teilnehmer. Parallel zur Messe kommen übrigens auch Regierungsvertreter aus rund 70 Ländern zu einer Agrarministerkonferenz zusammen.

Schon am Freitag rollten die Trecker zur Demo "Land schafft Verbindung - wir bitten zu Tisch" durch die Stadt gerollt. Die Einschränkungen waren allerdings nicht so groß wie im November. Damals hatten 8600 Landmaschinen über Stunden die Innenstadt lahm gelegt. Am heutigen Sonnabend sollen allerdings auch noch einmal etwa 100 Traktoren bei der Demonstration mitrollen.

BVG erwartet Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr

Auch bei der BVG geht man an diesem Wochenende von berlinweit "teils massiven Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr". Wann und wo genau die Störungen erwartet werden, lässt sich offenbar nicht sagen. Dies hängt, so die BVG, "vom Verlauf der Demonstrationen und den Anreiserouten, zum Beispiel aus auch Ankunftsflughafen, der Staatsgäste ab". Zwar sei eine detaillierte Vorschau deshalb nicht möglich. Die meisten Einschränkungen seien aber zu erwarten bei:

Bussen : M41, M48, M85, 100, 200, 245, 300

: M41, M48, M85, 100, 200, 245, 300 Straßenbahnen: M1, M5, M8, M10, M13, M17, 12, 16, 21, 27, 62

Und wer meint, das wäre es jetzt mit den Großereignissen an diesem Wochenende in der Stadt, der sei eines Besseren belehrt.

Anwohner des Flughafens sollen Fenster geschlossen halten

Es folgt am Sonntag die internationale Libyen-Konferenz. Diese findet zwar im Bereich der Cité Guynemer, also in Reinickendorf statt. Die hochrangigen Politiker werden allerdings mit Polizeibegleitung durch die Stadt kutschiert.

„Aufgrund des hohen Sicherheitsbedürfnisses der Gäste wird es voraussichtlich ganztägig am Sonntag, den 19. Januar 2020 im Rahmen einer sicherheitsbedingten Zufahrtsregelung zum militärischen Teil des Flughafens zu zeitlichen Verzögerungen beim Passieren oder Befahren kommen“, teilte das Präsidium mit.

Wie die Polizei mitteilte, gebe es zudem von Sonnabend bis Montag vor allem rund um den Flughafen Tegel und im Regierungsviertel Einschränkungen. Auch der Schiffsverkehr in Höhe des Bundeskanzleramtes wird unterbrochen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes werden neben den fünf permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrats (USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China) auch Italien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Türkei, Ägypten, Algerien und die Republik Kongo teilnehmen.

Zusätzlich zu den Vereinten Nationen und der Europäischen Union sind außerdem die Afrikanische Union und die Arabische Liga eingeladen. Ebenfalls nach Berlin eingeladen sind der libysche Premierminister Fayez Al Sarraj und General Chalifa Haftar. Das ist aus polizeilicher Sicht ein Großeinsatz.

Anwohner des Flughafens werden ermahnt, die Fenster nicht zu öffnen - um die auf den Dächern postierten Scharfschützen nicht zu irritieren. Eine derartige Anweisung hatte es bei den Besuchen israelischer Präsidenten am Holocaust-Denkmal gegeben. Anwohner werden gebeten, einen Ausweis dabei zu haben, die Otisstraße wird gesperrt.