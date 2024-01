Überfall mit Waffe in Berlin-Neukölln Mann versucht Café auszurauben und scheitert

In Berlin-Neukölln ist es am Dienstagmorgen zu einem versuchten Raub mit einer Schusswaffe gekommen. Der Täter konnte festgenommen werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach soll ein 58-Jähriger gegen 8 Uhr morgens zunächst einen Kaffee in einem Café an der Sonnenallee bestellt haben. Anschließend habe er sich hinter die Ladentheke begeben und eine Schusswaffe gezückt. Die durchgeladene Waffe habe er einem 36-jährigen Mitarbeiter an den Kopf gehalten und den Inhalt der Kasse gefordert.

Ein Schuss löste sich nicht. Als der Täter die Polizei vor dem Café bemerkte, versuchte er, zu einem Auto zu fliehen. Darin befand sich eine weitere Person, die scheinbar auf den Räuber wartete. Noch bevor der Mann das Auto erreichen konnte, nahmen Beamte ihn fest. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Der mutmaßliche Komplize konnte fliehen.

Der Mitarbeiter des Cafés erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Die Beamten bemerkten an den Händen des mutmaßlichen Täters Blut, welches nicht von dem versuchten Überfall stammte. Ob dieses einer anderen Straftat zuzuordnen ist, sei momentan Gegenstand der Ermittlungen, hieß es von der Polizei.

Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung im Gewahrsam konnten die Ermittler feststellen, dass gegen den 58-Jährigen wegen eines anderen Delikts ein Haftbefehl vorliegt und er polizeilich gesucht wurde. Der Verdächtige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Er soll den Haftbefehl verkünden und einen weiteren aufgrund der aktuellen Tat prüfen.