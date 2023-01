Überraschendes Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts Ausbildung von Quereinsteigern hat keine Rechtsgrundlage

Das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die vom Senat organisierte Ausbildung von Quereinsteiger:innen in den Lehrberuf rechtlich nicht zulässig ist. Dies teilte das Gericht am Dienstag mit. Im konkreten Einzelfall, der jetzt entschieden wurde, geht es um eine Quereinsteigerin, die zwei Fächer berufsbegleitend nachstudieren sollte und in Mathematik durchfiel.

Die Qualifikation für zwei bis drei Fächer ist eine Voraussetzung für Lehrkräfte in Berlin – allerdings verfügen längst nicht alle Bewerber:innen über einen zweiten Hochschulabschluss, der sich in erforderlichem Umfang einem Schulfach zuordnen lässt.

Für Berlins Kampf gegen den Lehrkräftemangel sind das schwerwiegende Neuigkeiten, die konkreten Folgen aber noch unklar.

Hintergrund der Entscheidung ist der Fall einer Klägerin, die Lehrerin an Grundschulen werden will und bereits seit 2013 an einer Berliner Grundschule unterrichtet. Laut Gericht hat sie einen Hochschulabschluss als Diplom-Biologin, den die Verwaltung zum Grundschulfach Sachkunde/Naturwissenschaften rechnet. Weil alle Grundschullehrer:innen einen Abschluss in Deutsch und Mathematik haben müssen, wurde sie zu berufsbegleitenden Studien in diesen beiden Fächern zugelassen.

Klage gegen Bescheid

Die Klägerin bestand die zweite Klausur im Fach Mathematik trotz Wiederholung nicht, auch bei einer mündlichen Nachprüfung erbrachte sie nicht die geforderten Leistungen. Daraufhin teilte ihr die Senatsverwaltung mit, dass sie die berufsbegleitenden Studien endgültig nicht bestanden habe. Gegen diesen Bescheid wandte sich die Klägerin, sie will ihre berufsbegleitenden Studien fortführen.

Das Verwaltungsgericht hat der Klägerin teilweise recht gegeben: Der negative Prüfungsbescheid ist aufgehoben, ihre Studien darf die Klägerin aber demnach nicht fortsetzen. Denn damit dürfe sie an Schulen unterrichten, wofür allerdings nach dem Grundgesetz eine rechtliche Regelung fehle, insbesondere was den Zugang zum Studium betrifft sowie das Prüfungsverfahren und die dabei geforderten Leistungen. An solchen Regelungen für die berufsbegleitenden Studien fehle es im Land Berlin vollständig, befand das Gericht.

Gegen das Urteil kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden, da „die Sache grundsätzliche Bedeutung hat“. Die Rechtmäßigkeit der Prüfungen im Rahmen der berufsbegleitenden Studien sei bislang nicht Gegenstand der Rechtsprechung gewesen, sei aber „potentiell für eine Vielzahl vergleichbarer Fälle entscheidend“.

