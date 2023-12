Unerlaubte Einreisen in Brandenburg und Berlin verdoppelt Bundespolizei legt Bilanz für Hauptstadtregion vor

Die Zahl der in Brandenburg und Berlin festgestellten unerlaubten Einreisen hat sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das geht aus der am Mittwoch von der Bundespolizeidirektion Berlin vorgelegten Statistik hervor, in der die Zahlen für Dezember noch fehlen – also noch hinzukommen. Deutschlandweit stieg die Zahl der festgestellten illegalen Einreisen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel an.

Bis Ende November hat die Bundespolizei vor allem in Brandenburg 14.479 Personen festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland eingereist sind. Im Jahr 2022 waren es 7.419, im Jahr 2021 8.405. Deutschlandweit waren es – ohne die Zahlen vom Dezember – 120.052 unerlaubte Einreisen, nach knapp 92.000 im Vorjahr und knapp 58.000 im Jahr 2021.

Der massive Anstieg hat aber nur zum Teil mit den seit Mitte Oktober laufenden Grenzkontrollen gegen Schleuserkriminalität an der Grenze zu Polen zu tun. Allein bis zum Ende des dritten Quartals lagen die Zahlen in diesem Jahr deutlich über den Werten der entsprechenden Vergleichszeiträume in den Vorjahren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Von April bis Oktober waren es in Berlin und Brandenburg jeweils teils deutlich mehr als 1.000 illegale Einreisen im Monat. Der Höchststand in allen drei Jahren wurde mit 3.335 unerlaubten Einreisen im September registriert.

Mit Beginn der Kontrollen Mitte Oktober gab es einen Rückgang. Im Oktober verzeichnete die Bundespolizei 2.272 illegale Einreisen, 2022 waren es im Oktober 897 und 2021 sogar 3.014. Mit 675 unerlaubten Einreisen im November war der niedrigste Wert im Vergleich zu den Zeiträumen in den beiden Vorjahren verzeichnet.

Deutschlandweit ist mit 21.375 illegalen Einreisen ebenfalls im September die höchste Monatszahl in den vergangenen drei Jahren registriert worden. Seither gehen die Zahlen zurück, für Oktober mit 20.000 unerlaubten Einreisen waren es aber immer noch mehr als in den Vorjahreszeiträumen.

Unklar bleibt, inwiefern durch stärkere Aktivitäten der Bundespolizei im Grenzgebiet zu Polen einfach mehr Fälle unerlaubter Einreise erfasst wurden – also durch höhere Kontrollintensität. Ebenso lassen die Zahlen vorläufig offen, ob die Grenzkontrollen ab Mitte Oktober tatsächlich zu einem Rückgang von unerlaubten Einreisen geführt haben, ob Schleuser abgeschreckt wurden oder ob sie andere Wegen gefunden haben, um unentdeckt über die Grenze zu gelangen.