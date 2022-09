Untersuchungsausschuss zu Rechtsextremismus in Berlin-Neukölln Rudower Pfarrerin beschreibt „Klima der Angst“

Beate Dirschauer nimmt sich ein in ihre Kritik. „Ich habe das selbst lange als lapidar wahrgenommen“, sagt die Rudower Pfarrerin über die Reihe rechtsextremer Vorfälle, die ihre Kirchengemeinde im Süden Berlins getroffen haben. Beim parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln wurden am Freitag erneut Betroffene im Abgeordnetenhaus angehört.

Dirschauer schilderte, wie sie bereits bei ihrem Antritt als Pfarrerin 2016 vor dem Klima in Rudow gewarnt worden sei. Als sie etwa ein Banner mit einer gegen Rechts gerichteten Parole am Pfarrhaus aufhängen ließ, habe der damalige Hausmeister geäußert: „Mal sehen, wie lange das dort hängt.“ Auch vor ihrem Amtsantritt habe es mehrfach Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und Gemeindemitgliedern gegeben, sagte sie.

Das entsprechende Banner wurde dann tatsächlich im Winter 2016 abgerissen und zerstört. In der gleichen Nacht hatte es auch einen Angriff auf die Rudower Buchhandlung Leporello gegeben: Dort waren die Scheiben eingeschmissen worden. Der Vorfall habe sie schockiert, sagte Dirschauer den Abgeordneten.

Reifen des Autos zerstochen

Tatsächlich bedroht gefühlt habe sie sich dann aber einige Wochen später: Im Januar 2017 seien bei ihrem Auto, das auf dem Gemeindeparkplatz parkte, alle vier Reifen zerstochen worden. „Da hatte ich das Gefühl, dass sich das direkt gegen mich richtet und nicht allgemein gegen die Gemeinde“, sagte sie. Nach wie vor habe sie ein latentes Gefühl der Bedrohung, den Eindruck, dass jederzeit etwas passieren könnte.

Innerhalb der Gemeinde und auch der Rudower Bevölkerung seien die einzelnen Vorfälle oft abgetan worden. Nach den Brandanschlägen auf die Autos des Buchhändlers Heinz Ostermann und des Linken-Politikers Ferat Kocak habe sich das Bild aber gewandelt. „Auch ich sehe erst im Rückblick das ganze Ausmaß und den Zusammenhang der einzelnen Vorfälle“, sagte Dirschauer.

Auch bei der Polizei beobachtete sie ab 2018 eine neue Sensibilisierung. Als in der Nacht zum 6. Dezember 2020 der Briefkasten vor dem Gemeindehaus angezündet wurde, habe die Polizei das sofort in einen rechtsextremen Kontext gestellt. Das Haus habe da bereits als gefährdet gegolten - auch, weil immer wieder Hakenkreuze und ausländerfeindliche Parolen an die Wände geschmiert worden seien.

„Dass die Beamtin das sofort als möglichen rechten Anschlag bewertet hat, sehe ich im Nachhinein als positive Entwicklung“, sagte Dirschauer, die den Behörden zuvor vorgeworfen hatte, lange den Seriencharakter der Anschläge ignoriert zu haben.

Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Pannen und Ermittlungsfehler in einer Serie rechtsextremer Anschläge in Neukölln aufdecken. Dieser Serie werden 72 rechte Straftaten seit 2013 zugerechnet, darunter auch 23 Brandanschläge. Die beiden Hauptverdächtigen, der frühere NPD-Kreisvorsitzende Sebastian T. und der frühere AfD-Kreisvorstand Tilo P., stehen derzeit wegen einiger der Vorfälle vor Gericht.

